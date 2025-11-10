Cebu City, Mandaue magtinabangay sa dakong flood control project

Nagkauyon ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ug Mandaue pagpatuman sa usa ka dakong proyekto saflood control nga naglakip sa pagtukod og dako nga kanal o culvert nga gidesinyo aron molahus ang agas sa tubig gikan sa mga upland barangay padulong sa Butuanon ug Mahiga Rivers.
Si Mayor Nestor Archival niingon nga ang nagpadayon nga proyekto kabahin sa joint commitment nga gipirmahan sa duha ka LGU niadtong Septiyembre aron palig-unon ang mga flood mitigation measures sa ilang mga agianan sa tubig.
Namatikdan nga bisan pa og temporaryong nahunong ang konstruksiyon tungod sa Bagyong Tino, ang trabaho gisugdan na usab isip kabahin sa padayong paningkamot sa duha ka siyudad aron mapugngan ang grabeng pagbaha sa mga low-lying areas.
“Ang tubig nga gikan sa Maria Luisa, Doña Rita, ug San Carlos molugsong sa Nasepic area, dayon padulong sa Santo Niño ug Rolling Hills sa Mandaue,” matod ni Archival.
Ang Mandaue nagtukod og dako nga kanal o culvert gikan sa Santo Niño padulong sa sapa aron ang tubig gikan sa ilang bahin modiretso og agas.
Niingon si Archival nga kining kalambuan maoy usa ka dakong lakang sa pagpatuman sa Cebu-Mandaue flood mitigation partnership, nga nagtumong sa pagpalambo sa dagan sa tubig ug pagpakunhod sa pagbaha subay sa konektado nga mga sistema sa sapa.
Nipasalig usab ang Dakbayan sa Mandaue nga mag-instalar og early warning system alang sa mga komunidad sa Cebu City nga duol sa mga dapit nga bahaan.
Matod ni Archival, ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nakig-coordinate sa Mandaue aron mapadayon ang river clean-up drives ug masulbad ang problema sa basura ug tinapok nga lapok , ilabi na sa mga komunidad nga daghan ang nagpuyo sa daplin sa sapa. / CAV