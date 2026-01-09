Cebu City, Mandaue nag-atubang og krisis sa basura

Tungod sa landslide sa Binaliw Landfill niadtong Enero 8, 2026, gipahunong una ang pagdawat og basura sa lugar.
Kini nagmugna og dakong problema sa mga silingang siyudad nga mao ang Sugbo ug Mandaue.
Si Mayor Nestor Archival sa Dakbayan sa Sugbo nangita og paagi aron dili magtipun-og ang basura sa kadalanan.
Nakig-alayon ang dakbayan sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) 7 aron mangita og landfill sa laing dapit sama sa Consolacion o Minglanilla nga mahimong labayan sulod sa 15 ka adlaw.
Ang siyudad makahimo og 500 hangtod 600 ka tonelada nga basura kada adlaw.
Gilantaw ang paghimo og temporaryong transfer station sa Inayawan o sa SRP, apan kinahanglan pa kini og special permit gikan sa DENR.
Plano sa siyudad nga pakunhoran ang ilabay sa landfill pinaagi sa dili na pag-apil sa mga recyclable ug biodegradable nga basura aron molungtad pa ang lifespan sa Binaliw landfill og 3 ngadto sa 4 ka tuig.
Samtang sa Mandaue, gipahunong ni Mayor Jonkie Ouano ang pagkolekta sa basura niadtong Enero 9 samtang nangita pa og paagi ang siyudad.
Nakigtagbo ang mayor sa MCENRO ug sa mga kapitan sa barangay aron maghimo og contingency plan. Ang Mandaue Green Landfill Project (MGLP) giandam na, apan gamiton lang kini kon wala na gyud silay laing mabuhat.
Ilang panawagan sa publiko nga di una ipagawas ang basura sa balay samtang suspendido pa ang koleksyon ug hugot ang paglainlain sa madunot ug dili madunot.
Update sa Binaliw
Padayon ang operasyon sa dapit sa landslide hangtod sa Enero 11, human niini, isunod ang retrieval operations.
Ubos karon sa Cease and Desist Order ang maong landfill hinungdan nga dili kini makadawat og basura gikan sa Cebu City, Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay.
Gipaabot nga mosaka og gamay ang gidaghanon sa basura tungod sa nagsingabot nga Sinulog, apan gipaneguro sa mga opisyal nga duna silay gihimong dinalian nga mga lakang aron malikayan ang krisis sa panglawas. / CAV, ABC