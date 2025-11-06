Cebu City manghatag og libre’ng tambal batok sa leptospirosis

Gipasalig ni Cebu City Councilor Dave Tumulak sa mga residente nga adunay igong tambal nga magamit batok sa leptospirosis, labi na kadtong na-expose sa baha human sa Bagyong Tino.
Si Tumulak nga maoy committee chairman sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council (CCDRRMC), niingon niadtong Miyerkules, Nobiyembre 5, 2025, nga ang tanang barangay health centers sa tibuok siyudad adunay stock sa tambal batok leptospirosis nga giapudapod na bisan sa wala pa niigo ang bagyo.
Giawhag niya ang mga residente nga nakaubog sa baha nga moadto dayon sa ilang tagsa-tagsa ka mga health centers aron makadawat sa tambal nga libreng gihatag.
Apan matod sa konsehal, dili siya makahatag sa eksaktong gidaghanon sa tambal nga naapudapod apan gipasalig niya nga ang suplay sa mga barangay igo ug dili makulang.
Padayon nga nagpahinumdom ang mga awtoridad sa panglawas sa publiko nga magpatambal dayon kon makasinati sila og mga simtomas sa leptospirosis sama sa hilanat, sakit sa lawas, ug mapula nga mata, labi na human molatas sa baha. / CAV