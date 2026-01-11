Cebu City Marathon 2026 giuwan og mga reklamo

Sama sa niaging tuig, giuwan og mga reklamo kabahin sa dili maayong pag-organisar ang 2026 Cebu City Marathon (CCM), nga gipahigayon kagahapon, Dominggo, Enero 11.
Ang CCM nakadawat og mga pagsaway ug gipang-boo sa mga partisipante atol sa programa tungod sa kalangan sa paghatag og medalya, nga nagsugod sa alas-7:00 na sa buntag.
Daghan ang napugos sa paghulat og dugay bisan og sayo kining nakahuman sa lumba. Sa kasagaran, ihatag ang medalya sa higayon nga motabok ang dagan sa finish line.
Si John Pages sa Cebu Executive Runners Club, ang organizer sa kalihukan, nibutyag sa SunStar Cebu pinaagi sa text message niadtong Dominggo nga wala pa sila’y opisyal nga pamahayag nga ikapagawas.
Sa nangaging mga report sa CCM press conference niadtong Hulyo 2025, si Pages nisaad nga ang runners makalaom og “mas hapsay ug mas maayo nga Cebu Marathon” samtang gipaneguro niini ang usa ka mas organisado nga kalihukan.
Giingong nipasalig usab ang organizers nga hatagan og pagtagad ang mga yangungo sa runners gikan sa niaging mga CCM.
Gipahungaw sa runners ang ilang kasuko sa Facebook, diin usa ka Austrian national ang niingon nga nisakay siya og tulo ka mga biyahe sa ayroplano unya mouli siya nga walay medalya.
Usa ka runner ang nibiaybiay pa gani pinaagi sa pagsugyot nga iapil na lang unta ang medalya sa race kit dungan sa finisher’s shirt.
“Welcome pa mo og runners outside Cebu unya wala ninyo natarong og organize inyong run. Pakauwaw lang mo,” matod pa sa usa ka runner sa live video sa awarding sa CCM.
Gipasigarbo sa CCM nga aduna kini’y mga partisipante gikan sa 47 ka mga nasod sama sa Japan, Spain, Brazil, ug uban pa, uban sa gibanabana nga 12,000 ka runners.
Nitambong usab si Cebu City Mayor Nestor Archival sa gunstart sa alas-12 sa tungang gabii.
Ang rota sa 42k category nagpakita sa nindot ug makasaysayanong talan-awon sa siyudad, agi sa Cebu South Coastal Road tunnel, Capitol building, Fuente Osmeña circle, ug ang Cebu Cordova Lapu-Lapu Expressway (CCLEX).
Aduna man tuod nakamatikod og pipila ka mga kalambuan sama sa hydration stations ug pagkaon, ang negatibong feedback nakatutok gyud sa pag-apod-apod sa medalya.
Si Rhendon Arcilla, usa ka 42km runner nga nakatala og bag-ong personal rekord, niingon sa usa ka interbyu niadtong Dominggo nga hapsay ra ang dagan sa lumba gawas lang sa pagpanghatag sa medalya.
Sa iyang ikaduhang CCM human sa niaging tuig, namatikdan ni Arcilla nga mas maayo ang dagan sa lumba tungod sa presensya sa mga polis sa rota.
Sa dihang gipangutana kon moapil pa ba siya sa sunod tuig nga CCM, si Arcilla nitubag, “Depende,” ug nidugang, “Makatagam man.”
Kompara sa niaging tuig nga pan ug saging ra ang giandam, ang runners sa 42K ug 21K categories sa CCM 2026 gidalitan na og pagkaon gikan sa usa ka fastfood. Apan ang uban nakadawat na lang og food pack nga adunay linung-ag nga itlog, longganisa, puso, ug saging, tungod kay nahutdan na sa gitumbok nga pagkaon sa fastfood ang organizers.
Ang CCM usa ka Association of International Marathons and Distance Races (AIMS) certified na karon. Nagpasabot kini nga ang runners mahimo nang mogamit sa ilang mga rekord aron maka-qualify sa mga dagkong marathon sa tibuok kalibutan.
Ang mga ningdaog sa bag-ong edisyon sa lumba mao sila si Kenyan Eric Chepsiror (2:30:53), Florendo Lapiz (2:32:46), ug Kenyan Luka Lagat (2:32:53), sa 42K men’s category, Artjoy Torregosa (2:53:17), Lizane Abella (3:13:33), ug April Joy Alampayan (3:16:06), sa 42K women’s, Daniel Boiwo (1:09:00), Richard Salaño (1:10:09), ug Rogen Aguirre (1:11:04) sa 21K men’s, Michelle Zamora (1:25:47), Jessa Mae Roda (1:27:50), ug Pia Englyst (1:29:51) sa 21k women’s.
Ang ubang pang mga ningdaog sa ubang mga kategoriya mao sila si Mark Mahinay (32:32), Stephine Delariarte (33:13), ug Mark Gumaya (33:54), sa 10K men’s, Edna Magtubo (38:31), Asia Paraase (41:07), ug Jeanly Mata (44:03) sa 10K women’s, Dhem Aj Monton (15:07), Noli Torre (15:15), ug Kharl Francis Hubag (15:34), sa 5K men’s, Jasrain Mizzy Noval (19:43), Reilizha Kendra Cabiles (19:56), Laarne Dinoy (20:04) sa 5K women’s. / JPS