Cebu City medalists makadawat og kapin sa P1M

Nakatakdang modawat og P1,145,000 sa kinatibuk-an isip cash incentives ang mga atleta nga nakahakot og mga medalya alang sa dominasyon sa Dakbayan sa Sugbo sa bag-ohay lang nahuman nga 2026 Central Visayas Regional Athletic Association (Cviraa).
Sa sayo pa, gianunsiyo nang daan ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga ang gold medalists makadawat og P5,000 matag usa, ang silver medalists P3,000 matag usa, samtang ang bronze medalists P1,000 matag usa gikan sa pundo sa lokal nga kagamhanan.
Base sa opisyal nga medal tally, ang Dakbayan sa Sugbo nakahakot og 146 gold, 105 silver, ug 100 bronze medals aron dominahon ang kompetisyon.
Ang Dakbayan sa Sugbo mao ang labing dakong delegasyon sa kompetisyon diin moabot kini sa 735 nga gilangkuban og 589 ka mga atleta, 146 coaches, ug support staff.
Gibiyaan og dako sa Dakbayan sa Sugbo ang mga nagsunod niini nga mao ang Bohol Province nga nakahakot og 84 ka gold medals ug Cebu Province nga nakakuha og 49 medals.
Ang City of Naga, Cebu maoy ni-host sa 2026 Cviraa nga gisugdan niadtong Marso 22, 2026. / CAV