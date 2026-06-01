Cebu City mibalik og labay og basura sa Aloguinsan

Nibalik ang Dakbayan sa Sugbo sa paglabay sa mga basura ngadto sa Lungsod sa Aloguinsan human malangan ang plano sa pagbalik sa operasyon sa Binaliw landfill.
Kini samtang gihuwat pa ang resulta sa safety assessment nga gihimo sa Solid Waste Crisis Task Force sa dakbayan.
Gikompirmar ni Mayor Nestor Archival niadtong Lunes, Hunyo 1, 2026, nga nakapadayon na pag-usab ang paghakot sa basura ngadto sa Aloguinsan samtang naghulat ang City Government sa resulta sa teknikal nga pag- review kon luwas na ba nga ipadayon pag-usab ang paglabay og basura sa Binaliw landfill sa Barangay Binaliw.
Gihunong sa dakbayan ang paghakot sa basura ngadto sa Aloguinsan niadtong Mayo 17 human mahurot ang gitakdang tonelada nga gitugotan sa kasabutan, hinungdan nga natigom na sab ang mga basura sa SRP transfer station.
Ang maong lakang gihimo taliwala sa nagkadako nga kabalaka sa pagtapok sa basura sa Pond A sa South Road Properties (SRP), nga kasamtangang gigamit isip temporaryong transfer station sa basura.
Matod ni Archival, ang task force gilauman nga mosumiter sa ilang report sa Hunyo 1. / CAV