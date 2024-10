Cebu City mihulma og Action Force Kalagkalag

Sa nagkaduol nga mga adlaw sa pagpahinumdom sa mga mahal sa kinabuhi nga mitaliwan na, ang mayor sa Dakbayan sa Sugbo mihimo og “Action Force Kalagkalag” aron mamahimong malinawon ug hapsay ang mga petsa Nobiyembre 1 ug 2.

Si Cebu City mayor Raymond Alvin Garcia nagkanayon atol sa press conference, Lunes, Oktubre 14, 2024 nga ang Action Force maglakip sa Department of Public Services alang sa kalimpyo, Peace and Order Program sa seguridad, Cebu City Transportation Office sa pagdumala sa trapiko, City Health Department ug ang City Disaster Risk Reduction and Management Office aron sa pagtubag sa emerhensiya, Metropolitan Cebu Water District alang sa suplay sa tubig matag sementeryo, Veco aron pagdumala sa mga brownout, Philippine National Police, mga administrador sa mga sementeryo, ug mga kapitan sa barangay nga adunay mga sementeryo.

Giingon ni Garcia nga kini usa ka multi-agency action force nga magtutok sa kalagkalag nga saulugon sugod sa Oktubre 30 hangtod sa Nobiyembre 4.

Miingon siya nga ang trapiko angay ma-manage ug ang pagdagsa sa mga tawo padulong ug pauli sa sementeryo aron mapatunhay ang kahapsay.

“Mahadlok baya ta aning maghuot, simbako ug adunay stampede, ang tanang lakang kinahanglan buhaton aron malikayan ang bisan unsang dili maayo nga panghitabo,” matod niya.

Sumala pa ni Garcia nga ang pagbahinbahin sa mga lugar alang sa mga magbaligya, ang mga administrador sa sementeryo ang magbuot kon asa sila ipahimutang.

NGANONG ACTION FORCE?

Gipili ni Garcia nga tawagon kini nga Action Force inay nga task force tungod kay nagtuo siya nga kinahanglang mas labaw pa kini sa usa lamang ka buluhaton.

Sa dili pa ang kalagkalag nga mahitabo sa Nob. 2, magsugod kini pinaagi sa selebrasyon sa All Saints’ Day sa Nob. 1. Kini ang selebrasyon, sa konteksto sa Romano Katoliko sa tanang santos sa simbahan, ilado man o dili nga nakaabot sa langit.

Samtang ang pagselebrar sa kalagkalag o All Souls’ Day matag Nob. 2. Sa doktrina sa Romano Katoliko, nagtuo nga ang mga pag-ampo sa mga buhi nga magtutuo sa yuta makatabang paglimpyo sa mga kalag nga anaa sa purgatoryo aron maandam alang sa panan-aw sa Diyos sa langit.

Ang adlaw gihalad sa pag-ampo ug pahinumdom.

Kasagaran, ang mga requiem nga misa gihimo sa mga sementeryo diin ang mga tawo magkatigom aron mag-ampo alang sa ilang mga minahal sa kinabuhi nga nangamatay. / JPS