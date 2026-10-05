Cebu City milusad sa barangay-based pet services batok rabies

Gidagsa sa mga pet owner ang Barangay Spaying and Neutering, Pet Registration and Anti-Rabies Program sa Cebu City Government aron maparehistro ang ilang mga binuhi ug mahatagan og libreng serbisyo.
Gipahigayon ang programa sa Basak San Nicolas Gym niadtong Oktubre 5, 2026, nga gipangulohan sa Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries.
Kabahin kini sa padayong paningkamot sa city government nga mapalambo ang responsableng pag-atiman sa mga iro ug iring, mapugngan ang pagdaghan sa mga unwanted animals ug mapanalipdan ang publiko batok sa rabies.
Dili lamang sa Basak San Nicolas ipahigayon ang programa, tungod kay gitakdang mosunod ang mga serbisyo sa nagkalain-laing barangay sa Cebu City hangtod sa kataposan sa Oktubre.
Ang sunod nga mga schedule mao ang Oktubre 6 ug 8 sa Tisa; Oktubre 12–13 sa Guadalupe; Oktubre 14 ug 19 sa Lahug; Oktubre 15 sa Punta Princesa ;Oktubre 20 sa Labangon; Oktubre 22 sa Pulangbato ;Oktubre 26–27 sa Sambag 1; ug Oktubre 28–29 sa Sambag 2. /Juan Carlo de Vela