Cebu City mitagana og P230K nga ayuda alang sa Davao

Nigahin ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo og P232,000 aron itabang sa mga nga naapektuhan sa duha ka linog nga niigo sa Davao Oriental niadtong Biyernes, Oktubre 10, 2025.
Nakapadala ang siyudad og 34,000 ka botelya sa tubig, pagkaon, ug mga kinahanglanon sa hygiene.
Usa ka linog nga magnitude 7.4 niigo sa alas 9:43 sa buntag niadtong Biyernes, mga 43 ka kilometro sa amihanan sa 87 degrees sidlakan sa Manay, Davao Oriental, nga may giladmon nga 23 ka kilometro.
Pagkagabii, ikaduhang linog nga nirehistro og magnitude 6.8 nahitabo alas 9:12 sa gabii, mga 43 ka kilometro sa habagatan sa 68 degrees sidlakan sa Manay sa giladmon nga 37 ka kilometro.
Dugang pa nga nakig-alayon ang siyudad sa mga opisyal sa Davao Oriental aron masuta kon kinahanglan ba silang mobisita sa personal aron kuyogan ang paghatod sa mga donasyon. / Bryce Ken Abellon, USJ-R Intern