Cebu City moabli og kapasilongan alang sa mga libud suroy

Kanhi quarantine site atol sa Covid-19 pandemic sa South Road Properties (SRP) gikatakda nga himuon nga labing bag-ong social services facility, kini samtang ang kagamhanan miusab sa ilang polisiya gikan sa matag-karon-ug-unya nga street rescues ngadto sa usa ka structured reintegration program alang sa mga pamilya nga walay pinuy-anan ug mga makililimos sa dalan.
Si Mayor Nestor Archival niadtong Miyerkules, Nobiyembre 26, 2025, nikompirmar nga ang usa ka bahin sa karaang quarantine compound gihawanan, giayo, ug himuong usa ka temporaryong puluy-anan sa mga inibiduwal nga giila pinaagi sa gihingosgan nga operasyon sa Cebu City Anti-Mendicancy Office (CCAMO).
“Our Cebu City Anti-Mendicancy Office (CCAMO) has a new program. This involves using this area as a shelter for people who are on the streets,” matod ni Archival.
Matod niya nga ang CCAMO nipadayag sa sayo pa kabahin sa kahuot na sa mga gipuy-an sa mga gipangluwas sa kadalanan.
Niangkon ang mayor nga nagpabiling hagit ang pagsuporta sa matag adlaw nga pagkaon, apan ang Dakbayan nakig-alayon sa Department of Social Welfare and Development (DSWD), diin dunay programa alang sa pagtubag sa walay mga puluy-anan.
Si DSWD-7 Regional Director Dr. Shalaine Marie Lucero nagkanayon nga ang Dakbayan sa Sugbo ilang giila isip priority expansion site alang sa Pag-Abot Program, usa ka inisyatiba nga gidesenyo sa pagtultol, pag-ila, ug pagtabang sa mga inidibiduwal ug mga pamilya nga nagpuyo sa mga publikong dapit.
“Here in Cebu City, we have profiled more than 400 street dwellers. These are the people the DSWD will approach and assess to determine their situation, and the goal is to bring them to our transitory shelter,” matod ni Lucero.
Dunay 16 ka mga indibiduwal ug duha ka mga pamilya, mosumada tanan og pito, ang kasamtangan nasulod sa programa. Gisabot ni Lucero nga ang partidipasyon boluntaryo ug walay gipugos sa pagkuha sa mga publikong dapit.
Ang nga benepisaryo nagpuyo sa transitory shelters alang sa 40 ka adlaw, gihatagan og pagkaon, medisina, psychosocial services, ug case management sa dili pa ibalik sa ibalik sa komunidad.
“The DSWD will provide medical assistance and food, but the real goal is for them to be able to return to where they came from,” dugang ni Lucero.
Kabahin sa Pag-Abot nga social protection package, mga pamilya nga manguli o mobiya sa kianbuhi sa kadalanan makadawat og P10,000 nga financial assistance matag pamilya, P10,000 medical assistance, lakip sa transportasyon ug suporta sa ilang pagbalhin.
Mahatagan usab sila og rental subsidy ngadto sa P10,000 matag buwab sulod sa unom ka buwan ngadto sa usa ka ka tuig, ug ngadto sa P150,000 alang sa pag-ayo sa balay, basta ang benepisaryo maoy nanag-iya sa luna.
Sa pagsustiner ug pagpataas sa programa, ang DSWD-7 nangayo sa Cebu City Council sa awtorisar ni Mayor Archival sa pagsulod sa usa ka Memorandum of Agreement (MOA), human sa usa ka executive session presentation sa Septiyembre 16.
Ang kasabotan maghimo sa Dakbayan sa Sugbo nga usa ka formal pilot expansion site, paggahin sa coordinated funding, referrals, transportation assistance, ug rental subsidies, ngaadto sa P10,000 matag buwan ngaadto sa usa ka tuig, alang sa walay permaninteng balay.
Matod ni Lucero, ang programa moabag, inay mohulip, sa kasamtang Balik Probinsya initiatives sa Dakbayan.
Sa pag-institutionalize ubos sa Executive Order No. 52 iug unang gilusad sa Hulyo 2023, ang Pag-Abot nikabat na og 4,370 ka indibiduwal ug mga pamilya sa tibuok nasod, nakatabang og 3,889 return home, ug niluwat og P53 million sa transportation, relocation, ug livelihood assistance.
Apan sa Dakbayan sa Sugbo, ang social workers ningpadayag sa mga nagbalikbalik nga kaso, pamilya namalik sa kadalanan tungod sa walay ingong kinitaan o kuwang sa long-term housing.
Busa, matod ni Lucero, ang programa karon naglakip na sa aftercare, monitoring, ug coordination sa mga barangay uig mga LGU nga ilang gigikanan.
Ang mga opisyal ninghulageay sa shelter plan iisip kabahin sa policy shift: gikan sa dispersing street dwellers ngadto sa paghatag og structured support nga magwala sa pagpahimulos o sindikato sa pagpakalimos.
Si Archival nagkanayon nga ng Dakbayan mopdayon sa ilang profiling operations apan nipapsabot nga ang ilangt tumong mao nga “to provide dignity,” dili pagsilot kanila.
Ang kanhi quarantine center sa SRP magsilbo isip unang dedicated transition facility for the program sa Dakbayan sa Sugbo uban sa local government studies sa long-term shelter development. / CAV