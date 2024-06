Cebu City mogasto og mas minos sa Palaro

Sa nahabiling 31 ka mga adlaw sa wala pa ang pagbukas sa Palarong Pambansa 2024, giklaro ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa Dakbayan sa Sugbo nga dunay igong pundo ang City Government alang sa umaabot nga tinuig nga multi-sport event nga maglambigit sa mga student-athletes gikan sa 17 ka mga rehiyon sa nasod.

Si Garcia niingon nga human niya gisusi ang budget, iyang naamguhan nga kinahanglan niyang tibhangan kini gikan sa P405 milyunes ngadto sa P262 milyunes. Siya niingon nga siya ang manubag panahon sa disbursement sa pundo ngadto sa mga supplier ug contractors.

PRAYORIDAD

Sa interbyo sa “Beyond the Headlines,” ang online ug news commentary program sa SunStar Cebu sa Martes, Hunyo 4, siya niingon nga ang tanan nag-agad sa pag-una sa mga butang ug programa.

“I had to do what I had to do,” matod ni Garcia, nga niingon nga atol sa Palaro, siya, isip acting mayor, mopirma sa mga dokumento alang sa pagbayad ngadto sa mga kontraktor.

Dako pa gani ang posibilidad nga maminusan pa ang P262 milyunes atol sa bidding process kay mahatag ang mga kontrata ngadto sa lowest bidder, matod niya.

Niadtong Lunes, Hunyo 3, si Garcia niingon nga iyang giuna ang paglaslas sa budget sa pag-abang sa mga portlet ug portabath, gikan sa P21 milyunes ngadto sa P3 milyones; side events, gikan sa P60 milyunes ngadto sa P20 milyunes; ug LED walls, gikan sa P135 milyones ngadto sa P50 milyunes.

Ang nahabilin nga P143 milyunes makonsiderar nga savings, matod ni Garcia.

Niadtong 2023, ang City Government nigahin pinaagi sa general funds og P200 milyunes alang sa rehabilitasyon sa Cebu City Sports Center human kini gisirad-an sa publiko niadtong Mayo sa maong tuig.

Giaprubahan usab sa Sangguniang Panlungsod ang hangyo alang sa P205 milyunes nga supplemental budget alang sa Palaro, nga nagtakda sa kinatibuk-ang alokasyon sa budget nga P405 milyunes. / EHP