Cebu City mogukod sa mga dispatser, scalper

Gukoron na sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang mga abusadong dispatcher ug mga namaligya og tiket sa pantalan,
Kini human sa dugay na nga mga reklamo bahin sa pagpangharas, pagpugos sa pagpasakay, ug pagpangayo og dagkong bayad.
Sa 4th quarter meeting sa City Peace and Order Council (CPOC) niadtong Huwebes sa Social Hall sa Legislative Building, si Mayor Nestor Archival niluwat og estrikto nga mando aron matubag ang iyang gitawag nga “walay katapusan nga problema” sa pantalan.
Gibutyag sa mayor ang mga report bahin sa mga pasahero nga mangabot nga pugos nga giguyod sa mga dispatcher pagpasakay sa mga taxi o van, ug gibaligyaan og tiket sa mahal nga presyo nga naglakip sa service fee.
“Kini usa ka hagit alang kanatong tanan. Gusto namo nga ang atong mga tawo ug bisita mobati nga luwas sa dihang sila moabot sa Cebu City,” ingon niya.
Gimanduan niya ang hepe sa kapulisan sa siyudad, Col. George Ylanan nga sutaon ang mga dapit nga adunay problema ug ipatuman ang mas estrikto nga mga regulasyon.
Si Archival miingon nga ang siyudad mahimong maghimo og bag-ong ordinansa nga nagdili sa mga dispatcher ug magtukod og mga taxi zone aron mawala ang mga dispatser.
Ang Cebu Port Authority (CPA) nihangop sa lakang, ug nitataw nga ang mga ilegal nga kalihukan sa pantalan nakapahuyang sa mga paningkamot sa paghatag sa luwas ug maayong pagbiyahe sa mga pasahero.
Ang mga opisyal niingon nga makaayo ang dugang presensya sa kapulisan pagbantay sa pagbaligya sa tiket, ug pagsusi sa pantalan.
Tiinguha sa siyudad nga matapos na ang dugay nang problema ug mapanalipdan ang mga pasahero gikan sa mga mapahimuslanon. / CAV