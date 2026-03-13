Cebu City, mohatag og fuel subsidy sa mga drayber

Nagplano ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga mohatag og fuel subsidy ngadto sa mga drayber sa publikong sakyanan taliwa sa pagsige’g saka sa presyo sa lana.
Subay kini sa padayon nga pagminos sa kita sa mga drayber sa ilang inadlaw nga pamasahero.
Nakigtagbo si Mayor Nestor Archival sa mga representante sa mga grupo sa taxi, modern jeepney, ug traditional jeepney niadtong Huwebes, Marso 12, 2026, aron paminawon ang ilang mga reklamo bahin sa nagkamahal nga krudo ug gasolina ug susihon kon unsaon sila pagtabang sa siyudad.
Atol sa maong dayalogo, ang mga lider sa transportasyon niingon nga daghang drayber ang nagkalisod sa pagsustiner sa ilang kita tungod kay nagsaka ang presyo sa lana samtang ang pletehan wala mausab.
“Nagkalisod sila kay taas kaayo ang presyo sa diesel ug gasolina, apan ang plete nga ilang kolektahon mao ra gihapon. Mao nay ilang giingon nako, nga naay pamahayag nga walay umento sa plete gikan sa LTFRB,” matod ni Archival.
Si Greg Perez, ang pangulo sa Piston Cebu chapter, niingon nga ilang gipresentar sa mayor ang tinuod nga sitwasyon nga giatubang sa mga drayber kansang kita naapektuhan pag-ayo sa mahal nga lana.
Matod ni Perez, ang gasto sa krudo sa mga drayber nisaka na og dako sa niaging mga buwan.
“Kaniadto, mag-budget ko og mga 1,000 pesos para sa lana sa tibuok adlaw nga biyahe, apan karon moabot na og 1,500 pesos ang para sa lana lang, bisan og ang biyahe, ang oras, ug ang rota mao ra gihapon,” matod niya.
Dugang niya, pipila ka mga drayber ang nisurender na ug nihunong sa pagpamasahero tungod sa kagamay sa kita.
Matod ni Perez, niadtong miaging semana, adunay mga drayber nga nipili na lang nga i-parking ang ilang mga sakyanan kay lisod na ang pagpadagan nga walay makuha nga limpyo nga kita.
Kadaghanan sa mga public utility vehicle (PUV) naglihok ubos sa boundary system, diin kinahanglan i-remit sa drayber ang gitakda nga kantidad ngadto sa operator sa dili pa nila makuha ang ilang bahin sa kita.
Sumala ni Perez, ang boundary sa mga jeepney karon anaa sa P1,100 ngadto sa P1,200. / CAV