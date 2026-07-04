Cebu City mohulma og Mental Health Council

Nagtinguha ang Dakbayan sa Sugbo sa pag-institutionalize og usa ka komprehensibo nga mental health program alang sa mga estudyante, uban sa mga plano sa paghimo og permanenteng Mental Health Council (MHC).
Kini pinaagi sa paghimo og mga manual sa intervention nga base sa tunghaan, pagpalig-on sa kalambigitan sa mga ginikanan, ug pag-integrate sa praktikal nga mental health education sulod sa mga eskwelahan.
Matod ni Konsehal Michelle Abella Celona, chairperson sa Committee on Health sa Cebu City Council, ang mga sugyot namugna ug nauyonan atol sa usa ka consultative meeting niadtong Hulyo 2, 2026, nga gitambungan sa mga eksperto ug tigpasiugda sa mental health.
Ang tigom nagpunting sa pagpalig-on sa kaluwasan sa eskwelahan ug pagpalambo sa psychological nga kaayuhan sa mga estudyante.
Uban sa mga mahingdanong kasabutan mao ang pagmugna sa MHC, diin tinguha sa mga stakeholders sa mental health nga ma-finalize kini atol sa usa ka strategic planning workshop nga gikatakda sa Hulyo.
Gawas sa mga gisugyot nga programa, ang Cebu City Council nagtrabaho usab sa usa ka balaudnon nga mag-institutionalize sa MHC pinaagi sa usa ka lokal nga ordinansa.
Gitataw ni Celona nga ang paghimo sa konseho nga permanente mosiguro nga ang mga programa sa mental health magpadayon bisan pa man sa mga kausaban sa pamunoan sa dakbayan.
“We were also talking about the legislative side. We will institutionalize the Mental Health Council para mahugtan nga bisan kinsa pa nga leader molingkod, masustain gyud siya ,” matod niya.
Usa sa mga inisyatiba nga girekomendar mao ang pagtukod og komprehensibong database nga mosusi sa mga panginahanglanon sa mental health sa mga estudyante sa tibuok dakbayan.
Matod ni Celona, ang maong data magsilbing pundasyon alang sa umaabot nga mga polisiya ug mga programa sa intervention. / Mi Kizziah Reeve Tantog, UP Cebu Intern