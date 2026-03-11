Cebu City mohulma og ‘price monitoring body’

Gimando ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pagmugna og usa ka special price monitoring body aron bantayan ang presyo sa lana ug mga batakang palaliton.
Kini taliwala sa kabalaka sa nagmahal nga mga palaliton tungod sa global economic pressures.
Pinaagi sa Executive Order No. 066, Series of 2026, gitukod ni Archival ang Cebu City Special Price Monitoring and Consumer Protection Body (SPMCPB).
Kini molihok ubos sa Office of the Mayor ug maoy mag-coordinate sa pag-monitor sa mga presyo ug mobadlong sa posibleng mga abuso sa merkado.
Panalipdan niini ang mga konsumidor ug segurohon nga barato ug mapalit gihapon ang mga nag-unang kinahanglanon luyo sa mga hulga sa “supply disruptions” sa tibuok kalibotan.
Gikutlo sa order ang Local Government Code of 1991 ug ang Price Act of 1992, diin mandato sa lokal nga kagamhanan ang pagpanalipod sa kaayuhan sa mga pumapalit.
Mga Buluhaton sa SPMCPB:
Tahasan ang SPMCPB nga regular nga mag-monitor sa presyo sa lana, pagkaon, ug uban pang kinahanglanon sa mga merkado, supermarket, ug gasoline stations.
Makig-alayon sab kini sa Department of Trade and Industry (DTI) pagpatuman sa price regulations ug pag-imbestigar sa mga report bahin sa overpricing, hoarding, price manipulation, o profiteering.
Manduan sab kini paghimo og paagi diin ang mga residente daling maka-report og mga abuso sa presyo.
Gitugotan ang grupo sa pagsusi sa mga bodega ug tindahan aron maseguro ang katinuod sa mga presyo.
Ang grupo pangulohan sa Mayor o sa iyang representante ug langkuban sa Chairpersons sa City Council committees sa Trade and Commerce ug Transportation, Regional Director sa DTI, Presidente sa Liga ng mga Barangay, mga opisyal gikan sa BPLO, City Treasurer, CCPO, PIO, ug City Market Office, ug representante gikan sa Cebu Chamber of Commerce and Industry.
Bisan kon duna nay “Local Price Coordinating Council” ubos sa City Ordinance No. 1668, giingon sa order nga ang SPMCPB gimugna aron duna’y mas dinalian ug paspas nga aksiyon samtang naghulat sa mas dako nga konseho.
Kini nga kamanduan epektibo dayon sugod niadtong, Marso 11, 2026. /