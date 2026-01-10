Cebu City molabay sa ilang basura sa Consolacion

Gipahibawo ni Liga ng Barangay President Franklyn Ong nga duna nay temporaryong labayanan sa basura , adto sa Asian Energy sa Consolacion.
Kini nunot sa nahitabong pagdahili sa yuta sa Binaliw landfill, aron masiguro nga dili malangan ang pagkolekta sa basura sa tibuok siyudad.
Matod ni Ong, gikompirmar sa Department of Public Services (DPS) nga nagsugod na ang operasyon sa temporaryong labayanan sa Sabado sa hapon. Magpabilin kining abli hangtod duna nay makitang mas malungtarong solusyon ang mga awtoridad alang sa paglabay sa basura.
Gibutyag ni Ong nga bisan sa wala pa ang insidente, duna nay plano ang mayor sa siyudad nga magpatuman og Solid Waste Management Program nga nagkantidad og 2.1 ka milyon ka pesos.
Kini pagakuhaon gikan sa 8.5 ka milyon ka pesos nga Local Development Fund nga gigahin alang sa matag barangay.
Hisgutan kini sa Development Council Meeting unya sa Enero 21 aron palig-unon ang pamaagi sa pagdumala sa basura sa tibuok siyudad. Sugod sa Pebrero, hingusgan ang pagbahin-bahin sa basura sa matag barangay.
Niadtong Disyembre 2025, gipadangat na sa Liga ng Barangay ang pipila ka mga reklamo ngadto sa Solid Waste Management Board.
Kini sama sa kakuwang sa gidaghanon sa mga garbage truck, gasto sa krudo ug operasyon padulong sa Binaliw, panginahanglan og suporta gikan sa kagamhanan sa siyudad aron mapatuman ang segregation sa level sa barangay.
Matod ni Ong, nagpadayon ang ilang pakig-alayon sa DPS ug sa Opisina sa Mayor aron makaplagan ang praktikal ug dinaliang solusyon. / CAV