Cebu City mopalig-on sa reblocking measure

Nagsunodsunod ang insidente sa sunog sa dakbayan sa Sugbo sukad sa pagsulod sa unang buwan ning tuiga.

Kababahin sa pag-obserbar sa Fire Prevention Month, sa interbyo sa SunStar Cebu sa Biyernes, Marso 8, 2024, si Mayor Michael Rama niingon nga ang City Government magpadayon sa pagpatuman sa reblocking initiatives isip tubag sa mga insidente sa sunog.

Ang reblocking naglakip sa paghatag og igong distansiya sa kabalayan aron dili mokaylap dayon ang kayo atol sa sunog.

Dugang pa, ang pagpahatag og igong espasyo sa dalan nga magamit sa mga emergency responder alang sa sayon ug dali nga access.

“Wa gyud nay undang [ang] reblocking. That’s why I’m having them probe,” matod ni Rama.

Ang mayor nipadayag niadto pa sa panginahanglan sa reblocking nga inisyatibo ug gipasiugda ang kamahinungdanon sa higpit nga mga regulasyon sa pagtukod og balay.

“Dugay nana siya na idea,” matod ni Rama.

Siya niingon nga ang pribadong sektor ug ang barangay kinahanglan nga magtinabangay aron masiguro ang kalampusan sa mga paningkamot sa reblocking.

Si Division for the Welfare of the Urban Poor (DWUP) head Mark Abella Ceballos niingon nga adunay mahitabong reblocking sa mga lugar nga daling masunog.

Hinuon, nagdumili siya sa pagbutyag sa piho nga mga detalye sama sa mga lugar ug gidaghanon sa mga residente nga maapektuhan, tungod kay anaa pa sila sa proseso sa pag-validate sa datos.

Usa sa ilang gitan-aw kon ang mga residente nga maapektuhan sa reblocking makapanag-iya ba sa lote nga ilang giokupar.

Matod niya nga ang mga residente nga walay kaugalingong balay mahimo’ng ibutang sa socialized housing.

Sa miaging tuig, ang City Government nigahin og P1.5 bilyunes alang sa pag-angkon sa mga lote nga nahimutang sa Barangay Kinasang-an Pardo, Basak Pardo ug Basak San Nicolas alang sa South Coastal Urban Development, ang socialized housing project sa Siyudad.

Si Ceballos, kinsa nahimong pangulo sa DWUP niadtong Marso 4, niingon nga siya usa ka tigpaniid sa departamento sukad pa sa katapusang quarter sa 2023.

“Naay gyud dako na posibilidad na kung mahimo maka project og mga reblocking kay aron madefine ang maagian in cases of emergency,” matod ni Ceballos. / RJM