Cebu City mopalit og P6.5M nga disaster equipment

Mamalit og bag-ong disaster response equipment nga mokabat sa P6.54 milyunes, lakip ang 10 ka rescue boat, specialized search-and-rescue camera ug lifting bags ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo human giaprobahan sa Konseho niadtong Agusto 11, 2026.
Ang procurement gitumong sa pagpalig-on sa kapasidad sa siyudad sa pagresponde sa pagbaha ug uban pang emerhensiya, ilabina sa mga peligro nga nagkinahanglan og mas paspas nga rescue operation.
Ang pundo giaprobahan ubos sa Local Disaster Risk Reduction and Management Fund (LDRRMF) ug naglangkob sa tulo ka dagkong disaster response equipment.
Lakip niini ang 10 ka rescue flood boat nga nagkantidad og P2.1 milyunes, usa ka 360-degree spherical imaging search-and-rescue camera nga P2.825 milyunes, ug set sa lifting bags nga P1.618 milyon.
Ang matag rescue boat nagkantidad og P210,000 ug adunay polyurethane foam nga disenyo aron mas lig-on ug stable kini sa tubig.
Samtang, ang search-and-rescue camera usa ka espesyal nga kagamitan nga gitumong sa pagtabang sa mga responder sa pagpangita ug pagtimbang-timbang sa kahimtang sa mga tawo nga anaa sa lisod o delikadong lugar.
Ang lifting bags apil sab sa paliton ug magamit sa mga responder sa rescue ug recovery operation apil sa bug-at nga mga butang.
Ang proposal una nang giendorso sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council (CCDRRMC) pinaagi sa Resolution 146, Series of 2026, atol sa miting niini niadtong Hunyo 10.
Gipasabot sa resolusyon ang panginahanglan sa pagpalambo sa operational readiness sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO), ilabina tungod sa nagkadaghan ug dili matag-an nga mga kalamidad ug emerhensiya.
Matod sa CCDRRMC, dili lamang sa pagbaha magamit ang maong mga kagamitan, kondili apil sab sa pagresponde sa sunog, landslide, linog, ug uban pang kalamidad.
Giaprobahan kini nga rekomendasyon unanimously sa disaster council, diin giaprobahan sab ni Mayor Nestor Archival kinsa chairman sa CCDRRMC, ang resolusyon.
Nakakuha na sab ang siyudad sa gikinahanglang budget certifications alang sa procurement.
Ang City Budget Office nag-isyu og Certificate of Availability of Appropriation niadtong Hulyo 14 nga nagpamatuod nga adunay P6.543 milyunes nga appropriated ubos sa 2026 LDRRMF Capital Outlay for Disaster Response and Rescue Equipment.
Duha ka adlaw ang milabay, niadtong Hulyo 16, nag-isyu sab ang City Treasurer’s Office og Certificate of Availability of Funds nga nagpamatuod sa pagkaanaa sa pundo.
Ang pagpalit kabahin sa padayong pagpalig-on sa disaster preparedness ug response capabilities sa Cebu City, diin gitataw sa mga disaster official ang panginahanglan nga andam ug anaa na daan ang mga kagamitan sa dili pa moabot ang emerhensiya. / CAV