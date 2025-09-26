Cebu City mosilot sa kontraktor, moguba sa dan bisan maayo pa
Ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo sa dili madugay mopahamtang og silot batok sa mga kontraktor nga magpahigayon og “dili kinahanglanon nga pag-guba” sa mga dalan nga maayo pa ug magamit.
Si Konsehal Harold Go ni-endorso og usa ka ordinansa ngadto sa konseho niadtong Martes, Septiyembre 23, 2025, aron pagsulbad sa nagbalik-balik nga problema sa mga kontraktor ug hingtungdang ahensiya sa gobyerno diin gub-on ang mga dalan nga maayo pa ang kondisyon aron ispaltohon pag-usab.
Kining maong praktis makamugna og grabe nga trapiko, makabalda sa ekonomiya, ug mag-usik-usik sa kwarta sa mga magbubuhis.
Gideklara niining maong ordinansahon nga ilegal ang pag-guba o pagkalot sa bisan unsang dalan nga giisip nga anaa sa maayo nga kondisyon gawas kun kini kinahanglanon sama sa pagtukod sa kanal (drainage) o pag-align sa utility lines.
Sa dili pa sugdan ang proyekto, kinahanglan nga i-presentar sa mga proponent sa Cebu City Council ug sa Cebu City Transportation Office ang lugar nga maigo niini, rason, ug ang plano sa pagdumala sa trapiko.
Kinahanglan usab sila nga mohimo og regular nga binulan nga mga report mahitungod sa status sa mga nagpadayon nga proyekto.
Ang mga silot nga ipahamtang niadtong makalapas sa gisugyot nga ordinansa maglakip sa P3 mil nga multa ug pagsuspenso sa trabaho alang sa una nga kalapasan, P4 mil nga multa ug rekomendasyon sa pag-blacklist sa kontraktor alang sa ikaduha nga kalapasan; ug P5 mil nga multa, permanente nga blacklisting, ug pagbawi sa mga permit nga gi-isyu sa siyudad sa ikatulo nga kalapasan.
Ang joint committee nga gilangkuban sa Committee on Infrastructure, Committee on Urban Planning, ug Committee on Transportation maoy magsilbing oversight body aron pagsiguro nga gisunod ang mga lagda.
Ang gisugyot nga lakang gipadala na ngadto sa nahisgutang tulo ka komitiba alang sa pag-repaso niini. / EHP