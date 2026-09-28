Cebu City motanyag og libreng sakay atol sa transport strike

Unom ka bus ang i-deploy sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo aron mohatag og libreng sakay gikan sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabii karong Martes, Septiyembre 29, 2026, aron pagtabang sa mga pasahero nga maapektuhan sa transport strike.
Serbisyuhan sa mga bus ang mosunod nga mga rota: Bus 1 (Bulacao–Colon), Bus 2 (Colon–Bulacao), Bus 3 (Guadalupe–Colon), Bus 4 (Colon–Guadalupe), Bus 5 (Talamban–Colon), ug Bus 6 (Colon–Talamban).
Ang mga bus stop sa South route naglangkob sa Bulacao, N. Bacalso Avenue, P. del Rosario, Day-as ug Colon, samtang ang sa Guadalupe route maglakip sa Petron Guadalupe, V. Rama, Cebu City Medical Center (CCMC), E-Mall, Leon Kilat ug Colon.
Ang North route magsilbi sa Ban-Tal Road, Ayala Center Cebu, M.J. Cuenco Avenue ug Colon.
Ang tanang unom ka bus mag-operate panahon peak hours gikan sa alas 6 hangtod sa alas 10 sa buntag ug alas 4 hangtod sa alas 8 sa gabii, samtang tulo ka bus lang ang mag-operate sa nahabiling mga oras.
Ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO) mo-assign og duha ka Quick Response Team personnel sa matag bus aron motabang sa mga pasahero ug moresponde sa mga emerhensiya.
Hatagan og prayoridad ang mga senior citizen, persons with disability (PWDs), mabdos ug uban pang vulnerable nga pasahero. / CAV