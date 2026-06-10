Cebu City motunol P5M ayuda sa GenSan

Giaprubahan sa Cebu City Council ang pagpagawas sa P5 milyunes nga pinansyal nga ayuda alang sa General Santos City atol sa regular nga sesyon niadtong Martes, Hunyo 9, 2026.
Kini aron suportahan ang relief, recovery, ug rehabilitation efforts human sa linog nga niigo sa Mindanao.
Ang pundo kuhaon gikan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) funds sa dakbayan human mangayo si Mayor Nestor
Archival Sr. og pag-aprubar gikan sa konseho pinaagi sa usa ka sulat nga gipadala ngadto kang Councilor David Tumulak, chairman sa Committee on Budget and Finance.
Sa iyang suwat, matod ni Archival nga ang maong ayuda gituyo aron paghatag og suporta sa mga komunidad nga naapektuhan sa linog ug makatabang sa pag-atiman sa mga panginahanglan sa mga residente nga makabalhin og puy-anan tungod sa katalagman.
Ang maong ayuda nahiuyon sa Omnibus Guidelines on the Handling and Disposition of the Host City’s Share o Pagcor funds, nga nagtugot sa paggamit sa maong pundo alang sa emergency assistance sa mga biktima sa natural nga kalamidad, ug susamang emerhensiya.
Gisuportahan sab ang maong lakang pinaagi sa Certificate of Availability of Funds nga nagpamatuod nga adunay magamit nga P5 milyunes alang niini nga katuyoan. / DPC