Cebu City Muay Thai, kickboxing teams nagtinguha og bulawan sa Batang Pinoy

Malaumon ang Cebu City Muay Thai ug kickboxing teams nga makahatag sila og dungog sa Dakbayan sa Sugbo sa ilang pagsalmot sa 2025 Batang Pinoy nga ipahigayon karong Oktubre 25-31, 2025, sa General Santos City.
Si Yaw-Yan Ardigma Martial Arts founder/CEO Benigno “Ekin” Caniga Jr. kinsa maoy nagdumala sa duha ka teams, nagkanayon nga buhaton nila ang tanan aron makahakot og mga medalya sa kompetisyon.
“Maningkamot gyud mi nga maka-medal para makahatag mi og dungog sa Cebu City. Mag-pray lang gyud mi nga ma-successful mi sa among duwa,” matod ni Caniga Jr. kansang mga kauban sa paggiya sa duha ka teams mao ang iyang anak nga si Johnlery “Ian” Caniga, Muay Thai head coach, lakip na sila si kickboxing head coach Emiliano Zapata ug assistant coach Robert Serdone Jr.
“First time ni nga niapil ang Team Cebu City sa kickboxing pero nag-aim mi nga makakuha og gold medals hasta sa Muay Thai,” dugang ni Caniga Sr.
Hinuon, giangkon ni Caniga Sr. nga dili kini sayon nga tahas apan masaligon siya sa kapabilidad sa iyang mga batos.
Sa Muay Thai, adunay pito ka mga atleta ang Team Cebu City samtang 13 sa kickboxing.
Sa kinatibuk-an, apil ang ubang events, ang Team Cebu City adunay 343 ka mga atleta nga mokombati sa kompetisyon. / ESL