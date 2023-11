Cebu City na ang tag-iya sa skywalks

Ang kasungian sa pagpanag-iya sa duha ka mga skywalk sa Osmeña Blvd., dakbayan sa Sugbo nasulbad na pinaagi sa pagbalhin sa pagpanag-iya niini ngadto sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo.

Hinuon, ang petsa sa demolisyon wala pa ma-finalize samtang naghulat sa pagtugot sa Commission on Audit (COA).

Kon walay redesign, kinahanglang gub-on ang skywalk duol sa Fuente Osmeña Circle ug laing skywalk duol sa Cebu Normal University aron mahatagan og dalan ang padayong konstruksyon sa Cebu Bus Rapid Transit.

Si Cebu City Councilor Jerry Guardo, chairman sa committee on infrastructure, sa pakighinabi niadtong Biyernes, Nob. 10, 2023, nagkanayon nga nadawat sa Kagamhanan sa Dakbayan ang certificate of ownership sa duha ka mga skywalk niadtong Lunes, Nob. 6, ug si acting Mayor Raymond Alvin nidawat ug gipirmahan kini niya.

“The office of the mayor received a copy (of the certificate of ownership) from the office of the Department of Public Works and Highways (DPWH) district engineering office from engineer Ramon Devanadera for the turnover of the skywalks,” matod niya.

Ang pagpanag-iya sa duha ka skywalks sa Osmeña Blvd. ug ang diskusyon kon gub-on ba kini o dili maoy usa sa mga rason sa pagkalangan sa pagkompleto sa unang package sa BRT.

Ang Cebu BRT maoy solusyon nga imprastraktura sa Nasudnong Kagamhanan sa mga problema sa trapiko sa Metro Cebu.

Matod ni Guardo nga dili sigurado ang petsa sa pagtangtang sa maong mga skywalk tungod kay nagpaabot pa ang Siyudad sa COA clearance sa dili pa mopadayon.

Una nang niingon si Guardo sa dili pa ang bisan unsang demolisyon, ang Department of Transportation (DOTr) kinahanglang mokuha og demolition clearance gikan sa Office of the Building Official.

Dugang pa, ang Cebu City Transportation Office mao usab ang responsable sa pagpatuman sa mga plano sa pag-usab sa trapiko aron masiguro ang kaluwasan sa mga motorista atol sa pagtangtang sa mga skywalk.

Matod niya sa higayon nga makapadayon na sila sa pagtangtang, ilang siguroon nga maluwas pa ang pipila ka bahin sa mga istruktura.