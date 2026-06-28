Cebu City nagplano og PUJ, motorcycle lane sa Ban-Tal aron pagpagaan sa trapiko

Imbis nga palapdan ang dalan, gisaligan karon sa mga opisyal sa trapiko sa Cebu City ang paghimo og mga "pocket lane" alang sa mga PUJ aron mapahapsay ang dagan sa trapiko sa Banilad-Talamban corridor.
Giklaro ni Raquel Arce, ang pangulo sa Cebu City Transportation Office (CCTO), nga sa pagkakaron walay giplanong road widening project sa maong rota gikan sa Banilad hangtod sa Talamban Gymnasium.
Iyang gipasabot nga samtang si Mayor Nestor Archival bag-o lang nipahigayon og walk-through sa Talamban, ang road widening project tua ra sa Miñoza Road padulong sa Pit-os, diin gisugdan na ang road concreting project.
Imbis nga road widening, ang dakbayan nagsubay sa usa ka alternatibong estratehiya sa pagdumala sa trapiko pinaagi sa paghimo og mga pocket lane o lay-by diin ang mga PUJ luwas nga makakarga ug makadiskarga og mga pasahero nga dili makababag sa nag-unang agianan sa mga sakyanan.
Matod ni Arce, ang maong sugyot naggikan sa mga pagtuon nga gihimo sa Planning Section sa CCTO human nakita nga ang pagpalit og dugang mga pribadong lote para sa road widening nahimo nang dili praktikal sa pinansyal nga aspeto.
"It seems acquiring land for road widening has become too expensive. So instead, we'll just make use of what we already have," matod niya.
Ubos sa maong sugyot, maghimo og mga klaro nga pull-over area gikan sa Banilad hangtod sa Talamban Gymnasium, aron tugotan ang mga jeepney nga mohunong gawas sa nag-unang karsada. Ang CCTO kasamtangang nakig-alayon sa mga pribadong establisemento aron makuha ang ilang pagtugot sa paggamit sa mga bahin sa ilang atubangan alang sa gisugyot nga mga pocket lane.
Sa pagkakaron, ang CCTO nakakita na og ubay-ubay nga mga posibleng lokasyon, apan nagpaabot sa pagtugot gikan sa mga nanag-iya sa yuta.
Gawas sa mga pocket lane, giduso usab sa dakbayan ang pagpatuman sa usa ka motorcycle lane ubos sa Banilad-Talamban corridor. Giingon ni Arce nga ang maong dedicated lane mogamit sa outermost lane sa matag direksyon.
Bisan pa niini, iyang giklaro nga dili kini eksklusibo alang lang sa mga motorsiklo.
Ang mga hinay nga sakyanan mahimo gihapon nga mogamit sa maong lane kung gikinahanglan, samtang ang mga motorsiklo pabilin nga manduan sa pagpabilin sulod sa designated lane gawas lang kung mangandam sila sa pag-left turn.
“One of the causes of traffic is that motorcycles suddenly squeeze into any available space. If they are disciplined to stay within one lane, traffic movement will become more orderly,” matod ni Arce.
Gisalikway usab niya ang mga kabalaka nga ang pag-convert sa outermost lane ngadto sa motorcycle lane makapasamot hinuon sa kahuot sa trapiko.
Matod ni Arce, gipakita sa mga pagtuon nga ang pag-organisar sa mga motorsiklo ngadto sa usa ka klaro nga lane makamugna og mas hapsay nga dagan sa trapiko imbis nga makapakunhod sa kapasidad sa dalan.
Ang CCTO nagsugod na sa mga preparasyon alang sa maong proyekto. Matod ni Arce, ang dakbayan nakig-alayon na sa contractor nga maoy responsable sa mga road marking ug traffic sign, ug ang pagpamintal gilauman nga magsugod na sunod semana. Ang timeline sa pagpatuman, dugang niya, gilauman nga motakdo sa unang 100-day priority programs ni Mayor Archival. / CAV