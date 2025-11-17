Cebu City nagtinguha nga motukod og ‘Tent City’

Nagtinguha ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo paghimo og usa ka “tent city” aron ibalhin ang gatusan ka mga bakwit nga nag-okupar pa gihapon sa mga pampublikong eskwelahan.
Apan giangkon ni Mayor Nestor Archival nga ang pagpangita og tukma nga dapit nagpabilin nga maoy labing dako nga hagit.
Matod ni Archival, gi-extend sa siyudad hangtod sa Nobiyembre 20, 2025, ang pagpuyo sa mga bakwit sa mga eskwelahan aron maseguro nga ang mga pamilyang naapektuhan aduna’y temporar-yong kapasilungan samtang naghuwat sa lote diin ang Medium-Rise Building (MRB) tukuron.
Iyang gibutyag nga nag-overtime sila sa mga opisyal sa barangay aron mailhan ang posibleng mga lugar nga tukoran.
Matod niya nga bisan og makahatag ang siyudad og mga tolda, nagkinahanglan gihapon sila og mga institus-yon nga adunay buotan ug maluluy-on nga kasingkasing nga andam motabang.
“Kon kinsay naa’y lugar nga pwede maabangan so we can put up these tents, I am asking for help,” matod ni Archival.
Matod niya nga naglaom ang siyudad nga makatigom og 50 ngadto sa 100 ka tolda alang sa inisyal nga pag-deploy.
Ang lokal nga gobiyerno mohatag og soft kitchen, samtang ang pribadong mga indibidwal ug grupo nitanyag sab sa pagtabang kon ma-final na ang dapit.
Gidugang niya nga ang Kagamhanan sa Siyudad kinahanglan usab nga magtukod og kumon nga mga comfort room ug shower area.
Nanawagan ang mayor sa mga institusyon o tag-iya sa property nga andam moabi-abi sa mga bakwit.
Sumala sa Schools Division sa Cebu City, ang mga pampublikong eskwelahan nagpadayon sa pagpasilong sa mga pamilya nga nawad-an sa puy-anan samtang nagpadayon ang klase.
Matod ni Archival, ang padayon nga paggamit sa mga classroom isip evacuation sites nakaapekto sa operasyon sa eskwelahan.
“We only need a few months while MRB preparations are ongoing. Basta naa lang gyud tay lugar,” dugang niya. / CAV