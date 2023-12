Cebu City nagtinguha’ng Kongreso manginlabot

Ang interbensyon sa Kongreso gikinahanglan aron matubag ang isyo nga naglibot sa pagka-chairman sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD), matod sa mga opisyal sa Dakbayan taliwala sa pakigbisog alang sa kontrol sa board nga gipanag-iya ug kontrolado sa gobyerno.

Sa press conference niadtong Biyernes, Disyembre 1, 2023, si Cebu City Mayor Michael Rama niingon nga gusto niya nga manginlabot ang Nasudnong Kagamhanan aron masulbad ang isyo ug nakigsulti na siya kang Rep. Eduardo Rama Jr. (Cebu City, south district) ug Rep. Rachel Marguerite “Cutie” del Mar (Cebu City, north district) sa maong butang.

Si Rama nidugang nga gusto usab niya si Cebu City Vice Mayor Raymond Alvin Garcia, uban sa Cebu City Council, nga maghimo og resolusyon aron ang gikinahanglang imbestigasyon ma­abot sa Kongreso.

Sa Sugbuanon Channel segment nga “Ingna’ng Mayor” niadtong Huwebes, Nobiyembre 30, 2023, si Rama nipadayag og paglaum nga ang Kongreso maghimo og balaod nga magpasabot sa responsableng awtoridad sa pagkuha ug pagpalagpot sa mga opisyal sa water district sa mga partikular nga lugar.

Atol sa press conference, si Cebu City Budget Officer Jerone Castillo niingon nga ang resolusyon gikan sa Sangguniang Panlungsod makatabang sa pagsulbad sa isyo, tungod kay ang kawalay aksyon sa Local Water Utilities Administration (LWUA) nakamugna og dugang kalibog sa isyo.

Si Castillo miingon nga adunay dinalian nga panginahanglan alang sa Kongreso nga tan-awon ang mga aksyon sa LWUA, tungod kay ang parehas nga isyo mahimo usab nga motumaw sa ubang mga lokalidad.

“If Congress will not look into it, the President, being the head of all the executives, should dip his finger now; otherwise, there will be so much confusion in running all water districts because LWUA cannot get its act together,” matod ni Castillo.

Niadtong Oktubre 31, gitudlo ni Rama si retired general Melquiades Feliciano, abogado Aristotle Batuhan ug negusyante nga si Nelson Yuvallos hulip kang MCWD chairman Jose Daluz III ug board members Jodelyn May Seno ug Miguelito Pato.

Apan ang tulo nagdumili sa pagbiya sa ilang mga katungdanan human sa Oktubre 17 nga sulat ni LWUA administrator Vicente Homer Revil ug legal department manager Roberto San Andres, nga nadawat sa MCWD niadtong Nobiyembre 6, nagkanayon nga “local executives have no authority to remove the chairperson and members sa board of directors sa usa ka water district.”