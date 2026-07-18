Cebu City nagtinguha’ng mohimo og tinuig nga kalihukan sa LGBTQ+

Nagtinguha ang Konseho sa Dakbayan sa Sugbo nga i-institutionalize ang tinuig nga commitment ceremony alang sa mga miyembro sa Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, ug uban pang gender and sexual minority (LGBTQ+) community.
Kini aron maghatag og agianan sa pagpadayag sa ilang seryosong relasyon, pagka-anaa, ug sosyal nga pag-ila.
Si Cebu City Councilor Winston Pepito, kinsa bag-o lang natudlo isip chairperson sa Women, LGBTQ+ and Family Affairs Committee human sa unang State of the City Address ni Mayor Nestor Archival niadtong Martes, Hulyo 7, 2026, mao ang nagduso sa pagpasar sa maong lakang nga giulohan og “City Commitment Ceremony Ordinance for LGBTQ+ Couples.”
Ang maong sugyot nga ordinansa nagtumong sa pagpalambo sa kahibawo batok sa gender-based discrimination ug pag-ugmad sa usa ka inclusive ug desente nga palibot alang sa tanang indibidwal, bisan unsa pa ang sexual orientation, gender identity, o gender expression.
Nagtinguha usab kini sa pagsiguro nga ang mga miyembro sa LGBTQ+ community makadawat og sosyal nga pag-ila sa ilang mga seryosong relasyon.
Ubos sa Seksyon 5 sa gisugyot nga ordinansa, ang commitment ceremony ipahigayon matag tuig atol sa Pride Month sa Hunyo o dungan sa uban pang may kalabutan nga civic, kultural, o sosyal nga selebrasyon.
Magdepende kini sa itakda sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, subay sa mga magamit nga balaod, lagda, ug regulasyon.
Ang mga kwalipikadong mosalmot kinahanglang duha ka hamtong nga nagkasabot nga nag-ila sa ilang kaugalingon isip miyembro sa LGBTQ+ community, nag-edad og dili minus sa 18 anyos, ug nagpahayag sa publiko nga anaa sila sa usa ka committed nga relasyon.
Ang pag-apil sa seremonyas boluntaryo ug walay bayad. Gikinahanglan usab sa ordinansa nga panalipdan ang privacy ug dignidad sa tanang mosalmot sa tibuok nga kalihukan.
Ang gisugyot nga lakang nagtudlo sa Cebu City Anti-Discrimination Office isip maoy implementing office nga responsable sa pagduma ug pagpatuman sa programa. Nagmando usab kini nga ang mga mosalmot trataron uban ang pagtahod ug panalipdan batok sa tanang matang sa diskriminasyon. / Jinelle Rhea Simbajon, UP Cebu Intern