Cebu City nakig-alayon sa Talisay labot sa trapiko

Nakig-alayon ang Cebu City traffic management uban sa iyang counterpart sa dakbayan sa Talisay aron masulbad ang nagkagrabe nga trapiko tali sa utlanan sa duha ka mga siyudad sa Cebu South Coastal Road (CSCR) ug Brgy. Bulacao, matod sa bise mayor niadtong Huwebes, Enero 4.

Sa interbyo sa ‘Beyond the Headlines’, online news and commentary program sa SunStar Cebu, si Bise Mayor Alvin Raymond Garcia sa dakbayan sa Sugbo niingon nga sa pagkuha sa tahas isip overseer sa traffic management sa south district, importante ang kooperasyon sa Talisay City.

Si Garcia, uban ni Cebu City Councilor Jocelyn Pesquera, maoy gitahasan ni Cebu City Mayor Michael Rama sa pagbantay sa traffic situation sa south district.

Sa pikas nga bahin, gipunting ni Rama ang iyang pagtutok sa pagdumala sa trapiko sa north district.

Sa iyang bag-o nga pakigtagbo sa hepe sa City of Talisay Traffic Operation Development Authority (CT-TODA), Joy Tumalak, ang duha naghisgut sa mga estratehiya sa pagpagaan sa trapiko diha sa CSCR ug sa Natalio Bacalso Avenue.

Matod ni Garcia nga usa sa mga inisyatiba nga ilang gipatuman mao ang pagpasira sa makeshift U-turn slot duol sa Cebu City Transportation Office ug sa Il Corso Mall sa SRP.

Ang plano sa maong partikular nga bahin sa highway mao ang pagbutang og traffic junction o intersection ug pagbutang og traffic lights, matod ni Garcia.

Apan, usa sa gikabalak-an mao ang naghaguros nga mga motorista paingon sa amihanan nga mopaingon sa maong seksyon nga gikan sa Talisay human niagi sa elevated bridge ug sa pagsulod sa utlanan sa dakbayan sa Sugbo.

Aron pahinumdoman ang mga motorista nga maghinay-hinay, gibutyag ni Garcia nga magbutang sila og mga signage ug rumble strips sa nahisgutang road section.

Sa bahin sa N. Bacalso Ave., si Garcia niingon nga ang plano mao ang pagpatuman og “No Right Turn” sa road section nga moliko sa dalan paingon sa Our Lady of Consolation Parish-Recoletos de Laray aron maminusan ang trapiko paingon sa habagatan.

Hinuon, giklaro ni Garcia nga ang tanang diskusyon anaa sa deliberasyon ug mahimong usbon alang sa finalization, tungod kay ang Cebu City Government nagtutok sa pagsulbad sa kahuot sa trapiko nga posibleng mahitabo atol sa 2024 Sinulog sa Enero 21.

PAGPANGANDAM

Sa pagpahigayon sa 2024 Sinulog Grand Parade and Showdown sa SRP, si Garcia niingon nga gisugyot nga sirad-an ang usa ka lane sa CSCR sa mga mananayaw ug manan-aw lang, samtang ablihan ang pikas lane isip two-way street.

Si Garcia nidugang nga adunay ipahigayon nga tigom uban sa CT-TODA counterparts sa Lunes, Enero 8 aron ma-finalize ang proposisyon sa pagpugong sa trapiko atol sa Sinulog 2024 ug kini ipahibalo dayon sa publiko.

Dugang pa niya nga ang City Government mopakatap og mga depasaherong sakyanan sa pagkarga sa mga sumasakay nga maapektuhan usab sa gipaabot nga kakuwang sa public transportation sa Sinulog 2024.