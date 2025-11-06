Cebu City nanawagan og volunteers aron mapadali ang relief operations

Nanawagan ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo alang sa mga boluntaryo ug donasyon aron mapadali ang relief operations alang sa mga pamilya nga naapektuhan sa Bagyong Tino, labi na kadtong anaa sa mga bukirang barangay.
Aron suportahan kining paningkamot, giablihan sa siyudad ang usa ka volunteer repacking hub sa Cebu City Hall Complex, atubangan mismo sa Legislative Building.
Nagsugod ang operasyon sa maong dapit niadtong Miyerkules, Nobiyembre 5, diin ang mga unang boluntaryo nag-organisa, nag-label, ug nagputos sa pagkaon ug mga importanteng butang alang sa pag-apudapod sa mga komunidad nga grabeng naigo.
Matod sa mga opisyal sa siyudad, ang repacking ug dispatch operations gidungan sa mga road-clearing convoys aron maseguro nga makaabot ang relief goods sa mga apektadong lugar sa diha nga maagian na ang mga dalan.
Ang donasyon ug boluntaryong tabang dinalian nga gikinahanglan aron mapadayon ang mga misyon sa pagtabang.
Ang mga indibidwal o grupo nga buot moboluntaryo, mahimong moadto direkta sa Cebu City Hall ug magpalista sa donation ug repacking area atubangan sa Legislative Building.
Ang mga on-site marshals ug staff gikan sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO) motabang sa pagparehistro ug paghatag og mga buluhaton.
Ang repacking magsugod sa alas 8:00 sa buntag kada adlaw, uban ang mga buluhaton depende sa pag-abot sa suplay ug iskedyul sa pagpadala.
Gitambagan ang mga boluntaryo nga magdala og valid ID, magsul-ob og komportable nga sinina ug sirado nga sapatos, ug kon duna, magdala og gwantis ug face masks.
Giawhag sab ang pag-inom og igong tubig.
Ang mga grupo gikan sa eskwelahan, opisina, ug civic organizations giabi-abi.
Ang mga lider sa grupo gitambagan nga magparehistro sa ilang mga team on-site aron mahatagan sila og dungan nga estasyonan.
Ang Kagamhanan sa Siyudad modawat sab og in-kind donations aron pun-on ang stock sa relief goods.
Ang mga gikinahanglan kaayo mao ang bugas, andam-kaunon nga pagkaon ug tubig mainon, sabon, toothbrush ug toothpaste, sanitary pads, lampin o diapers , habol, banig, sinina, tolda , ug uban pang materyales alang sa temporaryong kapuy-an , limpyo nga sako o eco-bags, packing tape, ug markers.
Ang mga donasyon mahimong ihatod kada adlaw gikan sa alas 5:00 sa buntag hangtod alas 8:00 sa gabii atubangan sa Legislative Building, Cebu City Hall.
Gawas sa mga boluntaryo alang sa repacking, nanawagan sab ang siyudad niadtong adunay heavy equipment sama sa payloaders, backhoes, dump trucks, ug chainsaws, aron motabang sa paghawan sa mga dalan nga nabara padulong sa mga bukirang barangay.
Ang mga operator, drivers, ug clearing teams giawhag usab nga moboluntaryo.
Ang mga interesado mahimong mo-report sa Mayor’s Office sa Cebu City Hall ug pangitaon ang mga personahe sa CCDRRMO alang sa assignment ug safety briefing. / CAV