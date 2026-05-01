Cebu City nangandam batok El Niño

Agi og pagpangandam sa nagkagrabe nga kainit, giila sa Dakbayan sa Sugbo ang 386 ka puso nga maoy mobatok sa kakulang sa tubig tungod sa El Niño.
Samtang ang El Niño naghulga nga mopanihit sa suplay sa tubig, kining mga puso mahimong importante nga alternatibong tinubdan sa tubig alang sa liboan ka residente sa urban ug rural nga mga lugar.
Sumala sa labing bag-ong imbentaryo sa Department of Public Service, halos patas ang pagkabahin sa backup water supply sa duha ka distrito.
Ang North District adunay 195 ka puso sa 46 ka barangay, samtang ang South District adunay 191 sa 34 ka barangay.
Sa habagatan, ang Labangon adunay 24 ka puso, gisundan sa Basak San Nicolas nga adunay 20, ug Inayawan nga adunay 19.
Sa amihanang bahin, ang Mabolo adunay 13 ka puso samtang ang Bacayan ug Carreta adunay tag 12.
Gipasabot ni Mayor Nestor Archival nga ang mapping sa mga puso gituyo aron matabangan ang mga komunidad nga wala magsalig sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD).
“Gawas sa pagsalig sa suplay sa MCWD, naningkamot kita nga makahatag og tubig nga gikan mismo sa komunidad,” matod ni Archival sa usa ka press conference niadtong Lunes, Abril 27, 2026.
Apan, nipahimangno ang mayor nga ang tubig gikan sa puso di mainom.
Mahimo kini gamiton sa pagkaligo, paglabada, ug pagpanglimpyo, apan dili angay imnon o gamiton sa pagluto tungod sa posibleng risgo sa panglawas.
Dili lang panimalay ang apektado sa kainit; dako sab kini nga hulga sa suplay sa pagkaon sa Cebu.
Gipasidaan ni Councilor Pastor Alcover Jr. nga kapin sa 12,000 ka rehistradong mag-uuma ang posibleng mawad-an og ani kon dili dayon molihok ang siyudad.
“Kinahanglan magsugod ang pagpangandam karon. Dili nato hulaton nga maughan ang mga umahan ug mawala ang mga tanom,” matod ni Alcover.
Siya nidugang nga ang food security magsugod sa kaseguruhan sa mga mag-uuma.
Aron motabang, giisip sa siyudad ang paggamit sa disaster funds sa pagpalit og irrigation hoses ug mga water container alang sa mga mag-uuma.
Aduna sa’y plano nga tabangan ang mga mag-uuma sa pagbaligya direkta sa mga barangay market aron malikayan ang kaalkansi kon mosamot pa ang kadaot sa panahon.
Ang access sa limpyo nga tubig nagpabilin nga hagit sa mga barangay sa kabukiran.
Aron matabangan kini, nagplano ang siyudad nga maghatag og filter pumps sa mga upland areas diin lisod pangitaon ang mainom nga tubig.
Samtang gi-evaluate pa sa siyudad kon igo ba ang pundo aron makasuporta sa subsidy sa gasto sa tubig alang sa mga kabos, nagtan-aw na si Mayor Archival sa long-term nga solusyon. / CAV