Cebu City nangandam pagsaka sa lana; help desk giablihan

Gimugna dayon sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang usa ka help desk sa City Hall aron tabangan ang mga residente nga apektado sa nagpadayong gubat sa Middle East.
Kini nga krisis nagdala og kabalaka sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa kalibutanong kalig-on sa ekonomiya.
Matod ni Mayor Nestor Archival, ang help desk magsilbi nga sentro sa impormasyon ug tabang alang sa mga Sugboanon nga nabalaka sa epekto sa gubat, ilabi na sa lokal nga mga galastuhan ug sa mga Overseas Filipino Workers (OFWs).
Matod ni Archival, ang krisis sa Middle East nakaapekto na sa presyo sa lana sa kalibotan, ug kini mabatyagan sa Sugbo ug sa tibuok nasod.
“Dinhi sa syudad, migasto gyud kita og P300 milyunes alang sa gasolina ug maintenance,” matod ni Archival.
Gihatagan niya og gibug-aton nga ang panginahanglan sa dakbayan sa gasolina dako og bahin sa budget.
Prayoridad karon ang pagseguro sa suplay, ilabi na sa nagkaduol nga ting-init diin gikinahanglan ang dugang paghatod og tubig kon magkaproblema ang suplay niini.
Gimanduan sab niya ang Department of General Services (DGS) sa dakbayan sa pagseguro nga adunay igong reserba sa gasolina alang sa mosunod nga duha ka bulan isip pangandam sa posibleng pagsaka sa demand sa paghatod og tubig ug uban pang-operasyon sa siyudad.
Nagpasidaan sab si Archival nga tungod sa pagsaka sa presyo sa lana sa kalibotan, posibleng mosaka sab ang presyo sa mga palitunon ug pletehan, sanglit daghang produkto ang nagsalig sa enerhiya gikan sa petrolyo.
Dugang niya, ang help desk sa City Hall maghatag og impormasyon alang sa mga pamilyang nanginahanglan og suporta, ilabi na kadtong adunay mga kabanay nga nagtrabaho sa Middle East. Sumpayon sab niini ang mga residente ngadto sa mga nasudnong ahensiya sama sa Overseas Workers Welfare Administration (OWWA).
“Mahimo silang mokontak sa City Hall. Magbutang og desk ug contact number; kon unsa man ang ilang kabalaka, didto ra sila moadto,” asoy pa ni Archival.
Ang maong help desk nagsugod sa pag-operate niadtong Lunes, Marso 2, aron mohatag og direktang linya sa mga residente nga nangayo og tabang ug mag-report sa ilang mga kabalaka kalabot sa maong krisis. / CAV