Cebu City nangayo og DENR clearance para sa Block 27 garbage transfer station

Nagpadayon ang Cebu City Government sa pagproseso aron makakuha sa gikinahanglang environmental clearance ug permit gikan sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) 7 alang sa padayong paggamit sa Block 27 sa Barangay Mabolo isip temporaryong garbage transfer station.
Kini bisan pa og nagsugod na ang operasyon sa maong lugar niadtong miaging semana.
Matod sa chief of staff ni Mayor Nestor Archival nga si Kenneth Siasar, ang Department of Public Services (DPS) nakig-coordinate sa DENR bahin sa mga kinahanglanon alang sa temporaryong pasilidad.
Gitan-aw sa siyudad ang paggamit sa maong lugar aron didto tigumon ang basura gikan sa gagmay nga garbage collection trucks ug ibalhin ngadto sa dagkong dump trucks, aron mas epiktibo ang pagbiyahe sa basura gikan sa siyudad.
Matod ni Siasar, gilauman sa siyudad nga ang gikinahanglang clearance magtugot nga molihok ang transfer station kasagaran panahon sa gabii, diin ang basura dad-on sa lugar alas 8 o alas 9 sa gabii ug mahawan kini pag-abot sa alas 5 sa buntag.
Kabahin kini sa paningkamot sa siyudad sa pagsulbad sa nagkadaghang natigom nga basura sa mga barangay human sa pagsira sa Binaliw landfill ug tungod sa padayong pagsalig sa Aloguinsan landfill.
Giila ni Siasar nga natigom ang basura sa pipila ka barangay samtang nag-adjust pa ang mga residente ug lokal nga mga opisyal sa temporaryong pamaagi sa paglabay sa basura.
Matod niya, wala makasinati og dagkong problema ang DPS sa sistema mismo sa pagkolekta sa basura, apan nagkinahanglan pa og panahon ang mga residente aron maanad sa bag-ong iskedyul ug sistema sa garbage collection. / CAV