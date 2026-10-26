Cebu City nangayog tabang sa pagpaayo sa track oval

Nangita og tabang pinansyal si Cebu City Mayor Nestor Archival nga moabot sa P80 ka milyunes, samtang nagpabilin ang mga pangutana mahitungod sa pagpatuman sa miaging proyekto sa rehabilitasyon nga nagkantidad og P52 ka milyon.
Matod ni Archival, ang siyudad nagsugyot sa posibilidad nga makakuha og tabang pinansyal gikan sa Philippine Sports Commission (PSC) ug sa mga senador. Gikonsiderar sab nila ang pagtapos sa kasamtangang kontrata una pa mopadayon sa dugang nga mga trabaho.
Ang gisugyot nga rehabilitasyon nitumaw human gipunting sa Commission on Audit (COA) ang kalainan nga P6.9 milyunes sa gitaho nga nahimo sa orihinal nga proyekto.
Matod sa COA, adunay mga trabaho nga walay teknikal nga beripikasyon ug mga materyales nga wala mosunod sa giaprubahan nga mga espesipikasyon.
Sa ilang 2025 Annual Audit Report, ang COA nagpahayag nga giila sa siyudad ang trabaho nga nagkantidad og P31.497 milyunes, nga katumbas sa 60.40 porsiyento nga accomplishment rate. Apan, base sa beripikasyon sa mga auditor, ang tinuod nga nahimo anaa lamang sa P24.597 milyunes o 47.17 porsiyento.
Ang kalainan niini anaa sa P6.9 ka milyon, nga sumala sa COA, mahimong isipon nga sobra nga paggasto (excessive expenditure) ubos sa ilang kasamtangang mga lagda.
Girekomendar sa audit team nga ipaklaro sa city engineer kon nganong gidawat ang mga materyales nga ubos ang kalidad (substandard).
Giawhag sab nila ang siyudad nga palig-unon ang mga pamaagi sa inspeksyon ug pagrepaso aron malikayan ang pagbayad sa mga trabaho nga wala mosunod sa mga espesipikasyon sa kontrata.
Nanawagan sab ang COA sa mayor nga ipabuhat sa kontraktor ang mga pagtul-id, lakip na ang pag-ilis sa mga materyales nga wala makaabot sa mga sumbanan sa proyekto.
Ang audit action plan sa siyudad nagtumbok sa mayor, sa Department of Engineering and Public Works (DEPW), sa kontraktor ug sa City Legal Office isip mga partido nga responsable sa pagpatuman sa mga lakang sa pagtul-id.
Ang mga buhat sa pagtul-id gikatakda nga ipahigayon gikan sa Oktubre hangtod sa Disyembre 2026.
Matod ni Archival, nangita ang Siyudad og tabang nga nagkantidad tali sa P50 milyunes ug P80 milyunes alang sa gisugyot nga rehabilitasyon. Gipahayag sa mayor nga gikonsiderar sa siyudad ang pagtapos sa kasamtangang kontrata human sa mga taho ug rekomendasyon kalabot sa pagsunod sa mga termino sa kontrata, apan wala siya naghatag og tino nga panahon kon kanus-a kini ipahigayon.
“If we have the recommendation, the contract is terminated, and we already have the funds, then we can do it before Sinulog. But it takes time,” ingon sa mayor.
Giangkon niya nga ang rehabilitasyon mahimong ipahigayon human sa Sinulog 2027 kon dili masulbad ang mga isyu sa kontrata ug dili makakuha og pundo.
Gihisgutan sab sa mayor ang mga taho bahin sa mga aksidente sa pasilidad isip usa sa mga kabalaka nga nagtukmod sa siyudad sa pagpaayo sa track oval.
Ang labing bag-ong sugyot nakatumaw og mga pangutana kon unsaon pagtubag sa siyudad ang mga nakaplagan sa audit sa miaging proyekto, samtang gitino ang sakop, gasto ug panahon alang sa mas lapad nga rehabilitasyon.
Bisan pa sa kawalay kasegurohan mahitungod sa rehabilitasyon sa oval, ang Cebu City Sports Center magpabilin gihapon nga lugar alang sa Sinulog Grand Showdown sa Enero 17, 2027. / CAV