Cebu City nanghimakak nga nagkalisod sa pundo

Niubos og kapin P1 ka bilyon ang kita sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Pebrero 2026, apan giklaro sa mga opisyal nga dili kini sabton nga nagkalisod sila sa pundo.
Ilang gipasabot nga kadaghanan sa nahipos nga koleksyon sa maong buwan gibalhin ngadto sa time deposit samtang ang siyudad takos gihapon sa pagbayad sa mga obligasyon niini.
Ang maong katin-awan gihimo human nga ang statement of cash flows sa City Accountant Office nagpakita og net decrease sa cash nga P1.045 billion alang sa maong panahon.
Ang report nga gisumiter sa City Council, nagpakita nga ang kinatibuk-ang cash balance sa siyudad nikunhod gikan sa P10.783 bilyunes niadtong Pebrero 1, 2026, ngadto sa P9.738 bilyunes sa katapusan sa Pebrero 28.
Matod ni Konsehal Dave Tumulak, chairman sa budget ug finance committee, kinahanglang sabton og maayo ang report sa accounting.
Gipasabot niya nga wala maapil sa statement of cash flows ang pundo nga gi-time deposit sa bangko nga lahi ang pag-report subay sa giya sa Commission on Audit (COA).
Gipahayag niya nga nakakolekta og P1.105 billion ang Dakbayan sa Sugbo niadtong Pebrero, apan dul-an P1 billion niini ang gibalhin ngadto sa time deposit sa bangko.
Tungod niini, P112.89 milyunes na lang ang nagpakita nga nahabilin nga pundo sa maong bulan nga report.
Gidugang sab ni Tumulak nga ang P1.218 billion nga cash outflows kadaghanan gigamit alang sa mga nag-unang obligasyon ug mga bayrunon, dili kay sa mga gastuhon nga nahimo ra niadtong Pebrero.
“In totality, our cash balance (cash alone) still has a balance of P9.738 billion,” matod ni Tumulak.
Iyang gidugang nga ang dakbayan nagpabilin nga liquid ug makahimo sa pagbayad sa mga obligasyon sa pinansyal niini.
Nagpakita ang statement of cash flows nga ang dakbayan nagpagawas og labaw sa P1.2 billion sa mga bayrunon sa maong bulan.
Ang labing daghang gibayran mao ang P375.5 million alang sa mga supplier ug kustomer, P368.9 million alang sa suholan ug benepisyo sa opisyal ug empleyado, P323.1 million alang sa uban pang gastuanan, ug P150.9 million alang sa operating expenses.
Ang mga koleksyon naggikan sa mga bayad sa buhis sa mga Sugbuanon, porsiyento sa siyudad gikan sa National Government revenues, kita sa negosyo ug serbisyo, interest income, ug uban pang mga nadawat.
Alang sa general fund, ang cash balance nagpabilin sa P5.371 billon sa katapusan sa Pebrero, gikan sa P6.422 billion sa pagsugod sa buwan.
Samtang ang special education fund nisaka og P26.4 million ngadto sa P2.402 billion, samtang ang trust fund nikunhod og P21.09 million ngadto sa P1.963 billion.
Nagpakita sab ang financial report nga ang Dakbayan sa Sugbo adunay P320.3 million nga unliquidated cash advances hangtod niadtong Peb. 28.
Ang cash advances kay mga pundo nga gipagawas sa mga empleyado o opisina sa gobiyerno alang sa gitugot nga katuyoan, lakip ang payroll, opisyal nga kalihukan, ug uban pang gigastuhan sa gobiyerno. Kinahanglan kining i-liquidate pinaagi sa pagsumiter sa mga dokumento o pagbalik sa bisan unsang unused nga kantidad.
Gidugang sa report ang mga cash advance alang sa payroll, petty cash funds, ug uban pang gitugot nga transaksyon.
Ang presensya niini wa nagpasabot og pag-abuso sa pundo sa publiko tungod kay ang mga opisina sa gobiyerno gimanduan nga mag-account ug mag-settle subay sa mga lagda sa accounting sa gobiyerno.
Ang utilization report sa Local Disaster Risk Reduction and Management Fund (LDRRMF) sa siyudad nagpakita nga adunay P4.736 billion nga disaster funds nga nagpabilin nga wala magamit sa katapusan sa Pebrero 28.
Ang maong kantidad naglangkob sa P202.5 million ubos sa quick response fund, nga alang sa hinaliang pagtubag sa kalamidad, ug P4.534 billion ubos sa mitigation fund alang sa paglikay sa kalamidad ug mga proyekto sa preparedness. / CAV