Cebu City pabiling ASF free sukad Sept. 2024

Nagpabilin nga walay African Swine Fever (ASF) ang Dakbayan sa Sugbo sukad niadtong Septiyembre 2024, sumala ni Mayor Nestor Archival.
Kini maoy giingon ni Mayor Archival taliwala sa panawagan ni Konsehal Pastor “Jun” Alcover nga mas pahugtan ang pagbantay sa pagpasulod sa mga baboy gikan sa ubang probinsiya pinaagi sa pag-isyu og bag-ong executive order (EO).
Matod ni Archival nga base sa monitoring sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries (DVMF), walay bag-ong kaso sa ASF sa siyudad sulod sa hapit usa ka tuig.
Siya nipasalig nga ang lokal nga mga protocol sa lihok sa mga baboy ug pag-monitor sa mga ihawan hugot nga gisunod.
Gipasabot ni Archival nga mahimong magpagawas gihapon og EO, apan kini “mosalamin” lang sa kasamtangang mga lagda sa Department of Agriculture (DA) ug sa mga giya nga gipatuman na sa DVMF.
Si Alcover kinsa maoy chairman sa Committee on Agriculture sa konseho, nanawagan kaniadto sa mayor nga magpagawas og EO nga mosagop sa DA Administrative Order No. 02, Series of 2022, nga nagpahimutang og mas estrikto nga mga lagda sa zoning ug pagbiyahe sa mga baboy ug mga produkto niini
Sa usa ka privilege speech, nipasidaan siya nga nagpabiling hulga ang ASF, gikutlo ang mga report sa outbreaks sa ubang probinsiya, lakip na sa Bohol diin gatusan ka baboy ang nangamatay sa pipila lang ka adlaw.
Gipunting sab niya nga bisan pa man kon gilibkas ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang ban sa pagpadala og baboy gikan sa ASF-affected areas niadtong Hulyo aron mobarato ang presyo sa karne, kinahanglan nga mas mohugot ang posisyon sa Cebu City aron maprotektahan ang mga backyard raisers ug ang lokal nga industriya sa baboy.
“ASF has no cure or vaccine. The only control measure remains culling. Mao nga kinahanglan nga estriktuhon nato ang pagpasulod sa baboy dinhi sa siyudad aron dili matakdan atong mga hog raisers,” sumala ni Alcover.
Giaprobahan sa City Council ang iyang sugyot nga mohangyo sa mayor nga magpagawas sa EO ug gimanduan ang DVMF nga tigumon ang mga stakeholder sa sektor sa baboy aron ikoordinar ang mga pamaagi sa pagpugong sa sakit. / CAV