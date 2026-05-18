Cebu City padayong nagtuon pagbalik sa Binaliw landfill

Padayon pang gisusi ang plano sa Cebu City nga mobalik sa paggamit sa Binaliw landfill.
Kini samtang gipamatud-an sa dakbayan ang pagsunod sa mga environmental ug teknikal nga rekisitos sa dili pa tugotan ang pagpadayon pag-usab sa paglabay og basura sa maong pasilidad.
Gikompirmar ni Mayor Nestor Archival nga ang mga miyembro sa bag-ong naporma nga Solid Waste Crisis Task Force gipadala aron inspeksyonon ang landfill ug susihon kon ang giablihang bahin niini nakatuman ba sa mga kondisyon nga gipahamtang sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) 7.
Ang task force nga gimugna ubos sa Executive Order nga nagdeklarar og State of Solid Waste Management Emergency sa Cebu City, gilangkuban sa mga representante gikan sa City Environment and Natural Resources Office, Disaster Risk Reduction and Management Office, City Legal Office, City Health Office, mga teknikal nga personnel ug ubang ahensiya nga gitahasan sa pag-validate sa kaluwasan ug operational readiness sa pasilidad.
Matod ni Archival, gitahasan ang grupo sa pag-review sa mga rekisitos nga gipahamtang sa DENR, pagsusi sa mga dokumentong gisumiter sa operator sa landfill, ug pagtan-aw kon ang giablihang lugar lahi ba sa bahin nga naapektuhan sa trashslide niadtong Enero 8.
“They will check what requirements were set by the DENR and what documents were submitted. They will also inspect the actual area being opened, whether it is the same area that experienced the landslide in January or a different cell,” matod ni Archival.
Gipasabot niya nga gusto sa City Government nga maseguro nga luwas ug angay gamiton ang giablihang lugar sa dili pa mohimo og final nga desisyon.
“If it is not appropriate for us to use, then we will have to find another alternative, and possibly return to Aloguinsan,” dugang niya.
Namulong si Archival nga ang padayon nga paghakot og basura ngadto sa Aloguinsan makadugang pag-ayo sa gasto sa dakbayan nga iyang gibanabana nga mokabat sa P2 milyunes kada adlaw alang sa hauling ug disposal.
Gikompirmar sab niya nga adunay mga kondisyon ang DENR sa dili pa tugotan ang partial reopening sa landfill, lakip na ang mas hugot nga pagpatuman sa waste segregation.
Matod ni Archival, segregated nga basura lamang ang mahimong dawaton sa maong lugar, hinungdan nga gipakusgan sa siyudad ang pagdasig sa mga barangay sa hustong segregation sa dili pa ang disposal.
“That is one of the situations they are looking at. If that is the case, we will really have to force the barangays to comply with segregation or else they may not be allowed to dump there,” matod niya.
Giklaro sa mayor nga bisan pa og ang siyudad unang nag-target nga dayon nga mobalik sa paglabay og basura sa Binaliw human matapos ang kontrata niini sa Aloguinsan, kini sa makadiyot gipahunong tungod sa mga pangutana ug kabalaka nga giisa sa nagkadaiyang sektor lakip na ang pipila ka miyembro sa City Council. / CAV