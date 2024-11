Cebu City plano magtukod og kaugalingon’g crematorium

Bisan pa man og wala’y kalabutan ang Cebu City Government sa pagmintinar sa mga pampubliko nga sementeryo, ang Mayor sa Dakbayan nipasalig nga mohatag gihapon og tabang alang sa mga tagdumala sa sementeryo.

Dugang pa, kon ang mga sam-ang hingpit na nga mapuno, ang pagtukod og usa ka crematorium mao ang usa ka kapilian nga ikonsi­derar sa mga tawo sa paglubong sa ilang mga minahal sa kinabuhi.

Si Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia niingon nga ang mga sementeryo sulod sa Dakbayan sa Sugbo giatiman sa mga lokal nga simbahan, diin walay tahas ang local government units (LGUs).

Sa pakighinabi sa SunStar Cebu sa telepono niadtong Biyernes, Nobiyembre 1, 2024, si Garcia niingon nga hangtod karon sa iyang kasinatian isip opisyal sa dakbayan, wala’y pundo nga gigahin alang sa pagmintinar sa mga sementeryo sa Dakbayan sa Sugbo.

Dugang ni Garcia nga adunay mga sementeryo nga pribado nga gipanag-iya ug giatiman sa ilang tagsatagsa ka mga kompaniya.

"So far as the LGUs are concerned, wala gyud kaayo tay gimaintain," said Garcia.

Dihang gipangutana kini kon duna bay plano ang City Government nga mohimo og laing sementeryo, siya niingon nga hangtod karon wala pa kini mosantop sa hunahuna sa mga opisyal.

"Well, for the longest time, we really had not looked into the need for another cemetery," matod ni Garcia.

Apan, si Garcia nipadayag og kabalaka sa giingong mga sementeryo nga gidonar sama sa Barangay Guba nga gituyo alang sa Muslim community sa panahon ni anhing Mayor Edgardo Labella, ug sa Barangay Kalunasan, nga wala magamit tungod sa mga rason nga wala usab niini nga gibutyag.

Kon dili paigo ang mga luna sa mga sementeryo aron maatiman ang daghang nangamatay nga mga lawas sa mga tawo, si Garcia niingon nga posibleng makonsiderar ang crematorium nga tukoron sa City Government.

"There might be a need for cremation for Cebu City," matod niini.

Paambit niya nga sa iyang pagbiyahe sa Makati City, iyang naobserbahan ang usa ka cremation facility nga gidumala pinaagi ang joint venture tali sa LGU ug usa ka pribadong kompaniya.

"Maybe I would consider if there is really a need for one," dugang ni Garcia.

Dugang pa niya nga magdepende usab kini sa panginahanglan sa mga tawo tungod kay ang uban mas gusto sa tradisyonal nga paagi sa pag­lubong sa mga patay samtang ang uban magkonsiderar sa cremation.

Episyente sa gasto sa cremation tungod kay dili na kinahanglan nga mopalit ug luna, matod sa mayor.

"I think it is more cost-efficient and more effective. You will give the people an option if they can mate their loved ones," matod niya.

Dihang gipangutana kon pila ka mga sementeryo ang gipanag-iya sa gobyerno ug pribado, si Garcia niingon nga dili niya matino.

Ang SunStar Cebu nisuway sa pagkontak sa hepe sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office nga si Harold Alcontin aron mangutana sa eksaktong numero, apan ang wala pa kini motubag atol ning pagsuwat. / JPS