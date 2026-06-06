Cebu City polis gibaid sa paggamit og armas

Gisugdan sa Cebu City Police Office (CCPO) ang ilang Proficiency Firing Program human kini pormal nga gibuksan niadtong Lunes, Hunyo 1, 2026, didto sa firing range sa Camp Sotero Cabahug sa dalan Gorordo, Dakbayan sa Sugbo.
Sa ikatulong adlaw sa programa, dul-an sa 50 ka mga bag-ong sakop sa kapulisan nga nagranggo og Patrolman ang unang gipaubos sa pagbansay-bansay sa paggamit sa ilang armas.
Matod ni Christopher Panis, usa ka retiradong polis nga maoy nagbansay sa mga bagitong polis sa CCPO, mahinungdanon kaayo nga mapaubos sa training sa paghupot sa armas ang matag personnel.
Tumong niini nga maseguro nga duna silay disiplina ug kahibawo sa husto nga paggunit sa armas alang sa kaluwasan sa ilang kaugalingon ug sa publiko.
Gipasabot ni Panis nga didto sa training center, kasagaran mga tag-as nga kalibre sa armas ang gigamit sa ilang pagbansay, sukwahi sa mga mugbo nga kalibre nga giisyu kanila karon sa serbisyo.
Tungod niini, kinahanglan silang mapamilyar sa paggamit sa 9mm nga kalibre nga maoy kasagarang isyu sa gobiyerno.
Awhag niya sa tanang polis sa Dakbayan sa Sugbo nga bisan pa man sa ilang gidugayon sa serbisyo, kinahanglan gihapon silang padayon nga magbansay sa pagpamusil.
Usa sa mga tinguha sa kadagkuan sa CCPO mao ang pagpabalik sa kahingigo sa tanang polis sa siyudad aron mabalik pag-usab ang ilang dungog kaniadto isip “Cebu’s Finest.”
Si Police Colonel George Ylanan, ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, nipahibawo nga ang kagamhanan sa siyudad maoy miabag pinaagi sa paghatag og mga bala alang sa maong programa.
Kini aron maseguro nga ang tanang personnel magpabiling sangkap sa kahibawo ug kahanas sa paggamit sa ilang armas alang sa mas epektibong paghatag og proteksyon sa publiko. / AYB