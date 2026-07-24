Cebu City, San Miguel nagtambayayong alang sa ‘Balik-Bote’ recycling initiative

Nagtambayayong ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo tali sa San Miguel Brewery Inc. aron ilusad ang usa ka glass bottle recovery and recycling program isip tubag sa nagpadayong hagit sa paglabay og basura.
Ang maong panagtambayayong pormal nga gipahigayon niadtong Biyernes, Hulyo 24, 2026, pinaagi sa pagpirma sa Balik-Bote Collaboration Commitment, pinaagi sa Cebu City Environment and Natural Resources Office (Ccenro) ug sa San Miguel Brewery Inc.
Nagkanayon si Mayor Nestor Archival nga ang maong lakang kabahin sa mas lapad nga paagi sa dakbayan aron palig-unon ang waste segregation ug pag-recycle sa level sa komunidad.
Ubos sa maong programa, ang mga molupyo gidasig nga ibalik ang mga basiyo ug walay sulod nga botelya aron i-recycle ug gamiton pag-usab imbes nga ilabay ra kini.
Ang programa unang ipatuman isip pilot project sa 11 ka barangay: Apas, Basak San Nicolas, Luz, Carreta, Kasambagan, Mabolo, Tinago, San Jose, Inayawan, Tejero, ug Kalunasan.
Atol sa usa ka orientation, ang mga opisyal sa San Miguel Brewery nagpasabot nga ang mga limpyo ug walay mga buak nga San Miguel glass bottles pwede nga ibalik alang sa cash refund.
Samtang ang San Miguel Yamamura Packaging Corp. modawat sa tanang matang sa mga botelyang bildo, lakip na ang gikan sa ubang brand, pinaagi sa usa ka waste exchange program.
Imbes nga kuwarta, ang mga moapil pwede nga magbaylo sa ilang mga ma-recycle nga botilya alang sa bugas o piniling mga produkto sa San Miguel.
Ang maong lakang gilauman nga makadasig sa mas daghang mga molupyo sa pag-apil sa recycling samtang makatabang sa pagpakita ug pagpaminos sa gidaghanon sa basura nga mopadulong sa landfill.
Ang dakbayan nipadali sa ilang mga programa sa waste diversion subay sa pagkasira sa Binaliw landfill human sa trash slide niadtong Enero 8 nga nakakalas og 36 ka kinabuhi. / CAV