Cebu City uyon nga transparent bags ipagamit sa mga estudyante

Bukas ang Dakbayan sa Sugbo sa posibilidad nga ipagamit ang transparent bags sa mga estudyante isip lakang sa pagpalig-on sa seguridad sa mga eskwelahan.
Kini samtang lahi sab nga lakang ang giduso sa Cebu City Council nga pagbutang og metal detectors sa mga pampubliko ug pribadong eskwelahan.
Giuyonan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang paggamit sa transparent bags basta dili kini makadugang sa gasto sa mga estudyante ug ilang pamilya, sumala sa iyang chief of staff nga si Kenneth Siasar.
Matod ni Siasar atol sa press conference niadtong Lunes, Agusto 24, 2026, gikonsiderar sa City Government ang maong lakang samtang gisusi niini ang kasamtangang mga protocol sa seguridad uban sa mga opisyal sa eskwelahan ug Philippine National Police (PNP), human sa mga insidente nga nalambigit ang mga estudyante ug menor de edad.
“Kon walay cost involved on the part of the students, nga walay additional cost, nga kon kaya sa ilaha, kana, gisang-uyonan na sa atong Mayor,” matod ni Siasar.
Matod niya, wala pa nakadesisyon ang City Government kon himuon bang mandatory ang paggamit sa transparent bags.
Kinahanglan una nga tun-an sa City Government ang legal ug praktikal nga mga konsiderasyon sa pag-inspeksyon sa personal nga mga gamit sa mga estudyante.
“Kon tan-awon nato ang legality man gud, kay nato, we cannot touch man gud. Dili nato mahikap ba ang bag,” matod niya.
Matod ni Siasar, pinaagi sa transparent bag, makita na dayon sa mga personnel sa eskwelahan kon unsay sulod sa bag sa estudyante nga dili na kinahanglan ablihan o hikapon ang bag.
Samtang. giduso ni Councilor Edgardo Labella II ang pagbutang og metal detectors sa tanang pampubliko ug pribadong eskwelahan sa siyudad, lakip ang paghimo og mga protocol alang sa hustong paggamit niini.
Gipunting sa maong proposal ang mga bag-ong insidente nga may kalabutan sa mga eskwelahan, lakip ang pisikal nga pagpang-atake ug pagdala og mga sundang ug uban pang delikadong armas nga nakapabalaka sa mga ginikanan, magtutudlo, ug school administrators.
Gihulagway sa resolusyon ang metal detectors isip dugang nga panalipod aron mapugngan ang pagsulod sa mga pusil, kutsilyo, ug uban pang delikadong armas sulod sa school premises.
Giapil sab sa resolusyon ang panawagan sa Department of Education-Cebu City Division nga makigtambayayong sa City Government’s Committee on Education ug Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO) aron makahatag og technical guidance ug, kun mahimo, tabang sa mga publikong eskwelahan sa pagkuha ug hustong paggamit sa metal detectors ug uban pang safety equipment. /