Cebu City wala pa mobalik sa operasyon sa Binaliw landfill

Wa pa gihapon mobalik sa paglabay sa mga basura sa Binaliw landfill ang Dakbayan sa Sugbo bisan duna nay clearance gikan sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) 7.
Gitumbok ni Mayor Nestor Archival nga ang hinungdan sa kalangan mao ang nagpadayong pagsupak sa pipila ka mga indibidwal.
Matod ni Archival, napugos ang siyudad sa pagpadayon sa paghakot sa mga basura paingon sa Lungsod sa Aloguinsan samtang naghulat nga mahuman ang mga pamaagi sa procurement ug dugang mga pag-review.
Gibutyag sa mayor nga gitugotan na sa DENR ang landfill operator nga mobalik sa limitado nga operasyon.
Gihimo sa mayor kini nga pagpatin-aw niadtong Biyernes, Hunyo 19, 2026, human sa mga pangutana may kalabotan sa cease-and-desist order (CDO) nga giisyu sa DENR batok sa operasyon sa basura sa siyudad didto sa South Road Properties (SRP) niadtong Hunyo 7.
Matod ni Archival nga wala pa siya makadawat og kopya sa CDO apan gipaniguro niya sa publiko nga motuman ang siyudad sa kamanduan.
Dugang niya, malimpyuhan ang natapok nga basura sa SRP transfer area sa dili pa ang unang semana sa Hulyo, mas sayo kay sa 60 ngadto sa 90 ka adlaw nga cleanup period nga gipahamtang sa DENR.
Matod niya, base sa assessment sa siyudad, ang dapit sa SRP kinahanglan nga dako na og nakuha o nalimpyuhan sa dili pa ang deadline sa Septiyembre.
Ang Environmental Management Bureau (EMB) 7 una nang niisyu og cease-and-desist order batok sa operasyon sa basura sa siyudad didto sa SRP human masayri nga ang maong dapit gigamit alang sa paglabay ug pagbalhin sa basura nga walay gikinahanglan nga mga environmental clearance.
Matod sa mga opisyal sa DENR, ang siyudad nisaad nga limpyohan ang dapit sulod sa 60 ngadto sa 90 ka adlaw ug ibalhin ang mga basura ngadto sa mga otorisado nga labayanan.
Apan gitataw ni Archival nga ang malungtarong solusyon mao gihapon ang pag-abli pag-usab sa Prime Integrated Waste Solutions (PWS) sa Binaliw.
Giingon ni Archival nga ang DENR nagpagawas na og lifting order nga nagtugot sa PWS nga modawat og basura pag-usab samtang nagpadayon ang mga trabaho sa rehabilitasyon.
Gipakita sa mga record gikan sa EMB nga niadtong Abril 2, ang ahensya partial nga nitugot sa mosyon sa PWS nga ipalibkas ang cease-and-desist order nga giisyu niadtong Enero 12 human sa makamatay nga insidente sa garbage-slide.
Sa usa ka suwat nga gipirmahan ni kanhi EMB-7 Director John Edward Ang, gitugotan sa ahensya ang kompanya nga gamiton ang usa ka interim disposal cell nga naglangkob sa 2,746 metro kuwadrado samtang nagpadayon ang rehabilitasyon sa mga apektadong bahin sa landfill.
Giklaro sa maong order nga ang interim cell lamang ang mamahimong makadawat og solid waste, samtang ang ubang dapit sa landfill nagpabiling gidid-an sa pagdawat og basura.
Gimanduan usab ang Prime nga magsumiter og sinemana nga mga report sa dagan sa rehabilitasyon ngadto sa EMB-7.
Matod ni Archival, pipila ka mga sektor ang padayong nagkuwestiyon sa pag-abli pag-usab sa landfill, hinungdan nga ang siyudad nihimo og dugang mga lakang sa pagsusi.
“So that’s why I created a technical working committee, just to satisfy the people who claim that there have been deaths,” matod niya.
Dugang niya, usa ka technical working committee ang giumol aron mo-review sa tanang dokumento ug permits nga may kalabotan sa pag-abli pag-usab sa landfill.
Iyang namatikdan nga ang report sa komite nahuman ug na-submit na.
Gipasabot ni Archival nga ang kalangan paggamit sa pasilidad sa Binaliw nakapadako sa gasto sa Dakbayan sa Sugbo tungod kay tua man sa Aloguinsan gilabay ang mga basura.
Ang Dakbayan sa Sugbo kasamtangang naggasto og mokabat sa P3,000 matag tonelada alang sa paghakot og basura paingon sa Aloguinsan, nga moabot og P117.18 million matag buwan.
Kon itandi ang paglabay sa Binaliw, mogasto lang unta og P19.8 million matag buwan ang siyudad.
Samtang nangandam ang siyudad sa pagpadayon sa operasyon sa paglabay sa Binaliw, matod ni Archival nga kinahanglan pa nga makompleto ang mga kinahanglanon sa procurement.
Dugang pa niya nga bisan og ang siyudad aduna nay funding authority pinaagi sa giaprubahan nga supplemental budget, ang administrasyon nagtinguha nga ipahibawo sa City Council ang mga kalambuan aron malikayan ang mga panaglalis sa umaabot. / CAV