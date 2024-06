Cebu consultation, dialogue alang sa 4Ps

Aron mapalig-on pa ang koordinasyon sa local go­vernment units (LGUs) sa Sugbo, ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7 bag-o lang nipahigayon og consultation ug dialogue kabahin sa pagpatuman sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps).

Kini ang unang kalihokan sukad sa pag-institutionalize sa 4Ps niadtong 2019, nga nagtigom sa local chief executives (LCEs) sa Sugbo ug nagtumong sa pagpadayon sa pagpalig-on sa panagtambayayong sa pagmonitor sa pag-uswag sa 4Ps households, paghatag og aftercare o post-program servi­ces ngadto sa migawas nga 4Ps households, pagpaambit og maayo mga gawi gikan sa nag­lainlaing LGUs aron suportahan ang pagpatuman sa programa, ug pag-ila sa LGUs nga nakahimo og maayong kontribusyon sa programa.

Sa iyang welcome message, si Bise Gobernador Hilario Davide III sa Sugbo niingon nga ang 4Ps naglangkob sa diwa sa “bayanihan,” usa ka gihambin nga tradisyon sa mga Pilipino nga naa sa kalag niini nga nasod.

“Through this initiative, we aim to break the intergenerational cycle of poverty and illite­racy by providing conditional cash grants to the most vulnera­ble families. This ensures that children attend school and that pregnant women and their children receive proper health care,” matod ni Davide.

Nagkadaiyang hisgutanan ang gipresentar sa sesyon sa buntag nga naglakip sa mga importanteng punto sa Republic Act 11310, o ang 4Ps Act, ang 2023 social welfare and development indicator (SWDI) results and gaps, ug ang joint memorandum circular (JMC) no. 2022-001 sa Department of Interior and Local Government (DILG) ug DSWD.

Base sa first quarter monitoring, ang tanang 53 ka LGUs sa Sugbo adunay JMC submission nga naglakip sa local issuances sama sa executive orders sa pagmugna sa local convergence teams ug komposisyon sa city and municipal action team (CMAT).

Gipresentar sa LGUs ang ilang maayong gawi sa negosyo sa 4Ps, sama sa Municipality of Tuburan alang sa Improved Level of Well-Being, Municipality of Dalaguete for the Family Development Session (FDS), Municipality of Compostela alang sa Youth Development Session (YDS), Municipality of Catmon alang sa Convergence Practices, City of Lapu-Lapu alang sa Joint Memorandum Circular (JMC) Implementation, ug Municipali­ty of Santander alang sa Grie­vance Redress System (GRS) Initiative.

Sa samang selebrasyon, nakadawat usab ang LGUs og plaques of recognition sa ilang suporta sa pagpatuman sa 4Ps.

Ang mga lungsod sa Alcantara, Moalboal, Sibonga, Ginatilan, San Francisco, Pinamu­ngajan, Malabuyoc, Tabuelan, Compostela, San Remigio, Tuburan, ug ang Dakbayan sa Bogo, giila nga mga LGU nga adunay labing daghan nga mga panimalay nga adunay igo-igo sa kaugalingon sa Sugbo.

Giila usab ang LGUs nga adunay kompleto, dekalidad, ug tukma sa panahon nga JMC quarterly submissions alang sa 2023, sama sa Alcantara, Alegria, Barili, Boljoon, Dalaguete, Ginatilan, Malabuyoc, Moalboal, Oslob, Ronda, Samboan, Santander, Asturias, Cebu City, Mandaue City, Bantayan, City of Bogo, Madridejos, San Remigio, ug Santa Fe.

Ang LGUs nga adunay 100% nga resolusyon sa 4Ps gender-based violence cases nakadawat og plaques of recog­nition, nga mao ang Argao, City of Bogo, Catmon, City of Carcar, City of Danao, Mad­ridejos, Minglanilla, San Remi­gio, Santander, Tabogon, ug City of Toledo.

Giila ang LGUs nga adunay labing taas nga compliance rate sa edukasyon, sama sa Bantayan, Barili, Boljoon, Dumanjug, Ginatilan, Madridejos, Moalboal, Samboan, Santa Fe, ug Ronda, ug ang LGUs nga adunay labing taas nga compliance rate sa panglawas mao ang Alcoy, Barili , Boljoon, Ginatilan, Madridejos, Malabu­yoc, Pilar, Poro, Samboan, ug ang Dakbayan sa Talisay.

Ang lungsod sa Dalaguete gihatagan og award alang sa labing maayo nga pagpatuman sa sesyon sa pagpalambo sa pamilya, samtang ang lungsod sa Compostela nakadawat sa labing maayo nga pagpatuman sa sesyon sa pagpalambo sa mga batan-on. / PR