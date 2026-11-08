Cebu gigahinan og P1.3 bilyon nga ayuda sa nat’l government

Gigahinan sa nasyunal nga kagamhanan og kinatibuk-ang P1.365 bilyon ang mga local government unit (LGU) sa Probinsya sa Sugbo alang sa pag-ayo sa mga dalan, bridges, ug pampublikong mga pasilidad nga nangaguba tungod 6.9 magnitude nga linog ug Bagyong Tino niadtong 2025.
Ang maong pundo kabahin sa P8.6-bilyon nga Disaster Rehabilitation and Reconstruction Assistance Program (DRRAP), nga makatabang sa 306 ka LGU sa tibuok nasod nga naapektuhan sa mga kalamidad gikan sa 2024 hangtod 2026.
Gipangulohan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pormal nga pagtunol sa tabang sa Palasyo sa Malacañang niadtong Huwebes, Nobiyembre 5, 2026, diin ang delegasyon sa Sugbo gipangulohan ni Gov. Pamela Baricuatro.
Ang gipundo alang sa Sugbo nagrepresentar sa 15.9 porsiyento sa nasyonal nga pundo ug mogabay sa mga proyekto sa imprastraktura, kahimsog, edukasyon, agrikultura, ug resettlement.
Ang Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo gigahinan og P100 milyon alang sa pag-ayo sa mga dalan, samtang ang Dakbayan sa Bogo nakadawat sa labing dako nga pundo sa mga LGU sa Sugbo sa kantidad nga P180 milyon alang sa ilang munisipyo, mga pasilidad sa kahimsog, ug uban pang pampublikong pasilidad.
Ang Liloan nakadawat og P115 milyon alang sa mga bridge ug sa ilang munisipyo, samtang ang San Remigio gigahinan og P100 milyon alang sa mga bridge, pagpaayo sa munisipyo, ug pag-ayo sa mga pampublikong tunghaan.
Ang Dakbayan sa Sugbo nakadawat usab og P100 milyon alang sa mga dalan ug bridges, samtang ang Dakbayan sa Danao gigahinan og P75 milyon alang sa mga bridge, mga dalan, ug pampublikong mga pasilidad.
Laing 12 ka mga LGU ang nakadawat og P50 milyon matag usa. Kini mao ang Borbon, Sogod, Catmon, Daanbantayan, Compostela, Consolacion, Dakbayan sa Mandaue, Dakbayan sa Talisay, Dakbayan sa Toledo, Medellin, Tabogon, ug Tabuelan.
Ang San Francisco nakadawat og P25 milyon; ang Asturias ug Balamban nakadawat og P20 milyon matag usa; ug ang Pilar, Poro, ug Tudela nakadawat og P10 milyon matag usa./ CDF