Cebu Governor’s Cup 18-U basketball Sweet 16 sugdan

Human sa kutas nga mga kombati sa elimination round, magsugod na ang Sweet 16 playoffs sa Cebu Governor’s Cup 18-under basketball tournament karong Sabado, Nobiyembre 14, 2026, sa DM Reynes Gym sa Lungsod sa Compostela, Cebu.
Ang unang sangka magagikan sa North Division diin magpinaksitay ang Danao City batok Mandaue City sugod sa alas 3 sa hapon.
Mosunod ang panagsangka sa Lapu-Lapu City batok Catmon, Bantayan batok Liloan, ug host Compostela batok Santa Fe.
Ang playoffs sa South Division ipahigayon karong Dominggo, Nobiyembre 15, sa Enan Chiong Activity Center sa City of Naga.
Unang magkombati mao ang Argao batok Aloguinsan sa alas 3 sa hapon dayon mosunod ang mga engkuwentro sa Sibonga batok Ginatilan, Talisay City batok Moalboal, ug host City of Naga City batok Carcar City. / JBM, ESL