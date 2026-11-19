Ipahigayon sa Lungsod sa Pinamungajan, Cebu ang kulbahinam ug gikahinamang mga engkuwentro sa quarter-finals sa Cebu Governor’s Cup 18-under basketball tournament karong Dominggo, Nobiyembre 22, 2026.
Lakip sa labing giatangang engkuwentro mao ang tali sa powerhouse teams Mandaue City ug Lapu-Lapu City, nga ipahigayon human sa premirong sangka diin magparang ang Compostela batok Liloan sugod sa alas 2 sa hapon.
Sa ikatulong duwa, mag-engkuwentro ang silingang mga siyudad sa Talisay ug Naga dayon mag-abot sa main game ang Aloguinsan batok Sibonga.
Gipasabot ni Tournament Commissioner Bertoni Salazar nga hiniusang nadesisyunan nga ipahigayon sa neutral court ang quarter-finals.
Gawas niini, gitataw ni Salazar nga nagsilbi sab kining pagsanong sa hangyo ni Governor Pamela Baricuatro, nga adunay mga kaliwat sa Pinamungajan. / JBM, ESL