Cebu Greats aduna’y dakong plano sa sunod MPBL season

Sa tinguha nga mas mapaduol sa kasingkasing sa mga Sugbuanon, nagplano ang management sa Cebu Greats nga ibase ang tibuok pwersa sa team dinhi sa Cebu alang sa umaabot nga season sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL).
Kini gipadayag sa tag-iya sa team nga si Samson Lato atol sa usa ka eksklusibong panag-istorya niining magsusulat.
Matod ni Lato, kon madayon ang maong plano, ang Cebu Greats molarga lamang paingon sa Manila o Luzon kon adunay mga duwa nga adto ipahigayon.
Dugang pa, dako usab ang posibilidad nga ang Cebu mismo ang mahimong host sa sunod nga season.
“We're really hoping that we can bring the team and play in Cebu soon,” ingon ni Lato, nga mao usab ang tag-iya sa MJAS Zenith.
Wala gihimo ni Lato nga sekreto ang iyang tinguha nga palig-onon pa ang Cebu Greats pinaagi sa pagpuno niini og mga Sugbuanong manlalaro.
Si Cebu Greats team manager Jhon Santos, sa iyang bahin, mibutyag nga niadtong Septiyembre, andam na untang mag-host ang Cebu Greats apan napugos kini nga makansela tungod sa pipila ka minor nga problema.
“We wanted to have the home game last September, but it was cancelled due to time and logistics concerns, so moving forward, we are looking to host one next season,” matod ni Santos.
Niadtong Biyernes, Oktubre 24, 2025, mibisita ang Cebu Greats sa Warehouse Sports Gym nga nahimutang sa Canduman, Mandaue City.
Ang maong sports gym, nga kasamtangang gitukod pa, mao ang mahimong opisyal nga training facility sa Cebu Greats.
Kini gimaneho ug gipanag-iya ni Atty. Jessie Capoy ug Ian Callet, tag-iya sa Cebu Shirts And Sportswear (CSAS), nga nagpahayag usab sa ilang suporta alang sa Cebu Greats. / JBM