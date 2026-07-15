Cebu Greats batok Biñan karong gabii sa Lapu-Lapu

Mga duwa karon:
6:00 pm- Batangas batok Basilan
8:00 pm- Cebu batok Biñan
Gilaumang magpanon ang mga Sugboanong mahiligon sa basketball paingon sa Hoops Dome sa Lapu-Lapu City karong Huwebes sa gabii, Hulyo 16, 2026, sa labing unang pag-host sa Cebu Greats og kombati sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL).
Ning maong tahas, ang Greats gilaumang mosagubang og malisod nga tahas gumikan kay ikaharong nila ang usa sa nag-unang teams sa liga nga mao ang Biñan Tatak Gel sa main game karong alas 8:00 sa gabii.
Base sa MPBL website, ang duha ka mga puwersa parehong naggunit og 14-3 nga rekord.
Labing giatangan ning maong engkuwentro mao ang panagparang sa duha ka Philippine Basketball Association (PBA) legends nga sila si Dondon “Cebuano Hotshot” Hontiveros kinsa playing assistant coach sa Greats, ug Marc “Pinoy Sakuragi” Pingris sa Tatak Gel.
Bisan sa ilang pangidaron, napamatud-an nila ni Hontiveros ug Pingris nga aduna gihapon sila’y ikabuga ug makasugakod gihapon sila batok sa batan-ong mga magduduwa.
Gawas ni Hontiveros, ang Greats magsalig sab og maayo nila ni Jun Manzo, Mark Meneses, Limuel Tampus, ug ex-PBA JR Quiñahan.
Sa ilang bahin, ang Tatak Gel mosalig sab og maayo nila ni Kenny Roger Rocacurva, Nic Cabañero, Michael Mabulac, ug Pamboy Raymundo.
Sa premirong duwa, makigtagay ang Batangas City Tanduay Athletics sa Basilan Steel sugod sa alas 6:00 sa gabii.
Ang mga tiket nagbalor og P400 sa ringside, P200 sa lower box, ug P100 sa upper box. / ESL