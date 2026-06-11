Cebu Greats mikusokuso sa Parañaque Patriots

Wala’y kaluoy nga gipangkusokuso sa Cebu Greats ang Parañaque Patriots, 100-51, sa SportsPlus Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) 2026 Season niadtong Miyerkules, Hunyo 10, sa Caloocan Sports Complex.
Ang kadaugan maoy ikapitong nahimo sa Greats sa katapusan nilang walo ka mga duwa.
Ningsaka ang Greats sa 9-3 nga rekord diin ilang gikabahin ang Biñan Tatak Gel sa ikaupat nga puwesto sa South Division sunod sa Quezon Huskers (8-0), GenSan Warriors (12-1), ug Batangas City Athletics (9-2).
Gipangulohan ni Jonathan Ralf Gesalem ang Greats pinaagi sa iyang 24 puntos, tanan iyang nahimo gikan sa three-point area samtang niamot og 16 puntos si Simon Camacho.
Sa ilang bahin, ang Patriots nagpabiling wala’y daog sulod sa 13 ka mga duwa.
Sa laing bahin, gipahibalo sa tag-iya sa Greats nga si Samson Lato nga kompirmado na ang duha ka home games sa Greats dinhi sa Sugbo nga ipahigayon sa sunod buwan. / JBM, ESL