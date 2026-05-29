Cebu Greats moasdang sa Tuburan

Isip kabahin sa ilang tinuig nga pagsaulog sa pista sa lungsod, ang Munisipalidad sa Tuburan, Cebu mopahigayon og usa ka kulbahinam nga exhibition basketball match sa Tuburan Municipal Sports Complex karong Sabado, Mayo 30, 2026.
Kini human gidawat sa Cebu Greats, pinaagi sa kanhi bitoon sa Philippine Basketball Association (PBA) nga si Dondon Hontiveros, ang pagdapit ni kanhi Tuburan Mayor Aljun Diamante aron sangkaon ang Tuburan 360 Coffee Team, nga gilangkuban usab og pipila ka mga sikat nga magduduwa sa basketball sa nasod.
Gikompirmar kini ni Hontiveros, kinsa personal nga nakig-negosasyon kang Diamante sa nilabay nga pipila ka mga semana.
Gibutyag usab ni Hontiveros ang posibilidad nga makaduwa pag-usab ang ilang pointguard nga si Jun Manzo human kini mawala sa koponan sukad sa iyang nindot nga gipakitang duwa sa pag-abli sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) 2026 Season.
Ang Cebu Greats, nga nagbitbit og 7-2 nga rekord sa MPBL, lab-as pa gikan sa ilang ikalimang sunodsunod nga kadaugan niadtong Lunes, Mayo 25, human nila gilubong ang Manila Batang Quiapo, 128-93.
Bisan pa man og ulahi na naporma ang koponan, nagpadayon gihapon sila sa pagpakita og lig-on nga chemistry ug maayong porma sa sayong bahin sa kompetisyon nga giapilan og 28 ka mga team.
Gawas sa mag-amahan nga tandem nilang Dondon ug Ice Hontiveros, ang lineup sa Cebu Greats naglakip usab nila ni Paul Desiderio, Brian Heruela, Kent Ariar, Andrei Arminion, Ron Dennison, Brylle Ivan Meca, Mark Meneses, Dhon Reverente, Wowie Escasio, Alvin Baetiong, Simon Camacho, ug CJ Payawal.
Tungod niini, ang Tuburan-based 360 Coffee, nga gipanag-iya ni Diamante, nang-recruit og lig-on nga reinforcements nga makatubag sa opensiba ug kusog sa Cebu Greats.
Ang Team Tuburan 360, nga giyahan ni coach BJ Murillo, pangulohan sa "Muscle Man" sa PBA si Vic Manuel, Jonathan “Titing” Manalili, Neil Tolentino, Reinhard Jumamoy, Froilan Mangubat, Reeve Ugsang, ug Ted Saga.
Nisaad usab nga moduwa alang sa Team Tuburan 360 sila si EJ Agbong, Genmar Bragais, Steven Ursal, Jancork Cabahug, Shane Menina, Emman Calo, ug ang Marcelino Brothers.
Masaligon si Murillo nga ang iyang puwersa makahatag og saktong kombati batok sa Cebu Greats.
Adunay ganting salapi nga madawat modaog ning sangkaa. / JBM