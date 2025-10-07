Cebu Greats nanamilit

Nanamilit ang Cebu Greats human sila nasugamak sa kulbahinam nga kapildihan batok sa host Mindoro Tamaraws, 89-92, sa ilang play-in knockout match sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) Season 2025 sa Pola Gymnasium in Oriental Mindoro niadtong Lunes sa gabii, Oktubre 6, 2025.
Taliwala sa ilang sayo nga pagpanamilit, ang Greats mapasigarbuhon gihapon nga nakakombati sila og insakto gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan.
Aduna unta’y ubay-ubay nga higayon nga puwedeng maangkon sa Greats ang kadaugan apan nasipyat lang sila og krusyal nga freethrows sa hinapos nga bahin.
Nabulingan og kontrobersiya ang duwa human wala nakatawag og foul ang mga referee dihang niitsa og buzzer-beater gikan sa rainbow territory ang pambatong guard sa Greats nga si Jun Manzo.
Sa usa ka slow-motion review, tataw nga niadtong gutloa, na-foul gyud ni Jeffrey Ramirez sa Tamaraws si Manpo.
Nireklamo ang mga opisyal sa Greats lakip na ni team manager Jhon Santos ngadto sa mga referee apan wala nausab ang tawag.
Sa sayong bahin sa duwa, ang Greats nagmalampuson sulod sa duha ka higayon sa ilang pag-challenge sa tawag sa referee.
Ang Tamaraws gipangulohan ni Wendelino Comboy pinaagi sa iyang 18 puntos, nidugang og 16 puntos, ug 11 rebounds si Jonas Tibayan samtang niamot og 10 puntos si Joseph Sedurifa.
Sa ilang bahin, ang Greats gipangulohan ni Paul Desiderio pinaagi sa iyang 15 puntos, nihatag og 14 puntos si Tampus samtang nitunol og 12 puntos si Manzo. / JBM, ESL